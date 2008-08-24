المپیک بیست و نهم با قهرمانی چین غروب کرد/ ایران پنجاه و یکم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین دوره رقابت های المپیک به میزبانی پکن امروز با قهرمانی میزبان رقابت ها به پایان رسید. چین با کسب 51 مدال طلا، 21 مدال نقره، 28 برنز و مجموع 100 مدال به کار خود در این رقابت ها پایان داد. آمریکا با 36 طلا، 38 نقره، 36 برنز و مجموع 110 مدال در رتبه دوم ایستاد و روسیه با 23 طلا، 21 نقره، 28 برنز و مجموع 72 مدال در رتبه سوم جای گرفت.

رده بندی تیم های چهارم تا دهم این رقابت ها به شرح زیر است:

4- بریتانیا 19 طلا

5- آلمان 16 طلا

6- استرالیا 14 طلا

7- کره جنوبی 13 طلا

8-ژاپن 9 طلا

9- ایتالیا 8 طلا

10- فرانسه 7 طلا

ایران با یک مدال طلای هادی ساعی و مدال برنز مراد محمدی در رده 51 بیست و نهمین دوره رقابت های المپیک قرار گرفت. ایران در دوره قبلی این رقابت ها با دو طلا، دو نقره و دو برنز در رده 29 قرار گرفته بود.

آمریکا در آتن 2004 با 36 طلا، 39 نقره، 27 برنز و مجموع 102 مدال اول شده بود و چین با 32 طلا، 17 نقره، 14 برنز و مجموع 63 مدال در رده دوم ایستاده بود. روسیه هم با 27 طلا سوم شده بود.

مراسم اختتامیه این دوره از بازیهای عصر امروز در ورزشگاه آشیانه پرنده شهر پکن برگزار شد و پرچم بازیهای المپیک از سوی شهردار پکن به شهردار لندن به عنوان میزبان بازیهای 2012 تحویل داده شد.