برق مشترکان بدحساب قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، صحرائیان بعد از ظهر امروز در حاشیه حضور در مرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی 111و 1820فرمانداری شهرستان شیراز در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تامین منابع مورد نیاز برای تسریع در اجرای طرح های توسعه نیروگاه ها و شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق از مشترکین خواست که در پرداخت قبوص برق مصرفی سریعتر اقدام کنند.

وی همچنین از اجرای سومین مرحله اهدای جوایز خوش حسابی برق خبر داد و گفت: مرحله سوم اهدای جوایز به قید قرعه طی ماه های آینده اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان شیراز افزود: طی مدت اخیر همکاری خوبی جهت مدیریت مصرف برق و کاهش مصارف غیر ضروری صورت گرفته و این امر موجب کاهش خاموشیها شده است.

صحرائیان همچنین در مورد چگونگی تهیه لامپهای کم مصرف از سوی متقاضیان، افزود: شهروندان می توانند لامپهای کم مصرف مورد نیاز خود را با 50 درصد یارانه از فروشگاه تعاون مصرف برق واقع در خیابان اردیبهشت و سایر مراکزی که متعاقبا اعلام می شود تهیه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به برخی مشکلات متقاضیان اشتراک برق گفت: چندین سال است که یک کنتور 25آمپر تکفاز با قیمت 266هزار تومان واگذار می شود در حالیکه تمام تعرفه های کالاهای مصرفی صنعت برق از جمله انواع فلزات، سیمان و دستمزدها افزایش یافته است.

مدیر توزیع برق شیراز از هزینه های صدور مجوز حفاری به عنوان یکی دیگر از مشکلات مشترکین برق یاد کرد و افزود: به دلیل افزایش شدید هزینه صدور مجوز حفاری توسط شهرداری بیش از پنج هزار متقاضی منتظر احداث شبکه هستند که امید است با تعدیل تعرفه صدور مجوز حفاری از سوی این سازمان این مشکلات نیز برطرف شود.

در این جلسه مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان شیراز از طریق تلفنهای 111 و 1820فرمانداری شهرستان شیراز به مسائل و مشکلات مردم پاسخ داد.