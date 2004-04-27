فقط پرداخت تسهيلات مشكلات چايكاران را حل مي كند

رييس اتحاديه چايكاران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان صنعت چاي در روزهاي گذشته به دولت گفت: حدود10 تا 20 روز گذشته تعدادي از نمايندگان صنعت چاي كشور پيشنهادي را مبني بر پرداخت يارانه به چايكاران به دولت ارائه داده اند كه اين پيشنهاد هم اكنون در حال بررسي است.

ايرج هوسمي افزود: در اين پيشنهاد مقرر شده كه پرداخت يارانه به كشاورزان به دو صورت پرداخت كمك بلاعوض هفت ميليون ريالي در مقابل هر هكتار چاي و پرداخت هفت ميليون ريال وام بلاعوض بدون بهره بانكي وبا بازپرداخت سه ساله باشد.

وي ، پذيرش و اجراي اين پيشنهاد را از سوي دولت موجب جلوگيري از كسب منافع كاذب كارخانه داران ذكر كرد و گفت: با اجراي اين پيشنهاد مشكلات چاي در بخش زراعت بصورت صد درصد حل مي شود.

هوسمي با بيان اينكه درگيري ميان كارخانه داران و چايكاران نيز امروز در بعضي از شهرستانها مانند لاهيجان ادامه دارد افزود: روز گذشته تعدادي از كارخانه داران شهرستان املش با تجمع در دفتر سنديكاي چاي خواستار عدم خريد برگ سبز چاي توليدي سالجاري از كشاورزان شدند كه اين تجمع با درگيري كارخانه داران با تعدادي از چايكاران بدون نتيجه پايان يافت .

ايرج هوسمي خريد برگ سبز چاي را تنها توسط دولت يكي از خواسته هاي كشاورزان ذكر و تاكيد كرد: در حال حاضر چايكاران ديگر هيچ فرد حقيقي يا حقوقي را بغير از دولت براي خريد برگ سبز چاي خود قبول ندارند.

وي با بيان اينكه كارخانه دار حقي براي عدم خريد برگ سبز چاي ندارد تصريح كرد: كارخانه به اعتبار باغ چاي داير شده است و كارخانه دار نمي تواند از خريد برگ سبز چاي كشاورزان خودداري كند .

هوسمي با اشاره به جوسازي كارخانه داران چاي و بويژه در زمان برداشت برگ سبز گفت: هر سال كارخانه داران در زمان فصل برداشت برگ سبز چاي با اعتراضات خود سعي در ايجاد فضايي مناسب براي ادامه سودآوري خود دارند .

وي افزود: در حال حاضر بسياري از كشاورزان هنوز پول خود را بابت فروش برگ سبز چاي در سال گذشته دريافت نكرده اند .

گفتني است سازمان چاي امروز در اطلاعيه اي اعلام كرد: هيات دولت در جلسه دو روز پيش خود طرح پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي را در راستاي بهبود شيوه هاي توليد و ارتقاي كيفيت برگ سبز چاي و اصلاح و بهسازي باغات چاي متضمن پرداخت كمك بلاعوض به كشاورزان چاي كاري كه داراي شناسنامه توليد و سابقه بهره برداري باشند، تصويب كرد

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