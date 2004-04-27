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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۰۹

ايفاي نقش هيوجكمن درفيلم چشمه

" هيو جكمن "Hugh Jackman هنرپيشه اي كه با فيلم " ون هلزينگ " Van Helsing درعرصه رقابتها حضوردارد بزودي ايفاي نقش درفيلم " چشمه "The Fountain را آغازمي كند.

" هيو جكمن "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه استراليايي درفيلم علمي - تخيلي "چشمه " يك نقش محوري را بازي مي كند.
اومي گويد:" من دراين فيلم ايفاي نقش سه شخصيت را برعهده دارم . داستان كلي فيلم دررابطه با جستجوي چشمه جواني شكل مي گيرد. بي ترديد مي توان گفت كه اين پروژه درزمره آثارشگفت انگيزجاي دارد."
" جكمن " با تاكيد براينكه همكاري با " دارن ارنوفسكي"، كارگردان اين اثر به منزله يك تجربه ارزشمند براي وي بوده گفت :" به نظرمن ارنوفسكي مي تواند درسينما به جايگاهي نظيركوبريك نائل آيد.اوكارگردان خوبي است وفيلمنامه اي  را به رشته تحريردرآورده كه به منزله يك پديده است."
درابتدا نقش " جكمن " دراين اثربه " براد پيت " پيشنهاد شد امابازيگرفيلمهاي " مصاحبه  با خون آشام " و" ملاقات با جوبلك " به دليل حضوردرفيلم " تروا" ازاين پروژه كناره گيري كرد.فيلمبرداري " چشمه " در استراليا صورت مي پذيرد.

 

کد مطلب 73786

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