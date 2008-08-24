تهدید صهیونیستها جنگ روانی است/ حماقت اسرائیل مساوی نابودی این رژیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سید حسن نصرالله در سخنانی تلویزیونی به مناسبت گرامیداشت سالگرد تاسیس گروه "پیشاهنگی المهدی (عج)" وابسته به حزب الله لبنان گفت: تهدیدات اخیر بویژه تهدیدات اولمرت و برخی از وزیران وی درچارچوب ارعاب رژیم اسرائیل علیه لبنان، جنگ روانی علیه این کشور و باج خواهی از لبنانی ها مطرح شده است.

وی درپاسخ به تهدید اخیر ایهود باراک وزیر جنگ رژیم اسرائیل که گفته بود "وی عملیات زمینی انجام خواهد داد و پنچ لشکر برای ورود به لبنان آماده می کند که این پنج لشکر معادله را تغییر خواهد داد، گفت: من در مقابل با وعده جدیدی به او (باراک) می گویم که این پنج لشکر تو درکوهستان ها، دشت ها و روستاهای ما نابود خواهند شد و با آنها دولت تو که سرزمین مقدس ما را غصب کرده است، نابود خواهد شد.

وی به سخنان اخیر مسئولان رژیم صهیونیستی درباره بیانیه کاری دولت لبنان اشاره کرد و گفت: مسئولان رژیم اسرائیل از بیانیه کاری سخن گفته و می گویند که دولت لبنان مقاومت را مورد تاکید قرار داد و حزب الله را پوشش داد لذا باید هزینه بپردازد، این امر خنده دار است زیرا بیانیه کاری اول در دولت گذشته مضمون قویتری از بیانیه کاری کنونی دارد، با این حال سران صهیونیست (در آن زمان) نگفتند که دولت لبنان دربیانیه کاری خود مقاومت را پوشش و مورد تایید قرار داد، اما چرا الان این مسئله را می گویند، زیرا آنها از یک سو به این ارعاب، تهدید و باج خواهی نیاز دارند و از سوی دیگر، رژیم اسرائیل به این تهدیدات برای مصرف داخلی خود نیازمند است.

سید حسن نصرالله گفت: رژیم اسرائیل به این تهدیدات برای مصرف داخلی خود نیاز دارد زیرا همانطور که می دانید هم اکنون انتخابات در حزب کادیما برگزار خواهد شد و طبیعی است که مزایده هایی صورت گیرد و همچنین بحران رهبری در این رژیم وجود دارد و هریک تلاش می کنند تا خود را یک رهبر، کارشناس و ناجی رژیم اسرائیل معرفی کنند.

دبیرکل حزب الله به مطبوعات خود رژیم اسرائیل استناد کرد که "به اولمرت گفتند، وقتی تو در قویترین روزهای خود بودی ثابت شد که تو شکست خورده ای واین شکست خورده درحالی که (کرسی خود) را ترک می کند، هم اکنون با همان لحن حرف می زند، ما باید شرایط روانی و شخصی اولمرت را درک کنیم".

وی افزود: چگونه با این تهدیدات برخورد خواهیم کرد؟ من می گویم که از یک سو آن را دست کم یا کم اهمیت نخواهیم دانست اما همزمان نباید زیر فشار آن قرار گیریم یا این تهدیدات باعث بیم یا نگرانی شود، ما با آن با جدیت همراه با اطمینان به نفس، مسئولیت پذیری و قاطعیت برخورد می کنیم اما از آنها نمی ترسیم.

سید حسن نصرالله گفت: با توجه به شناختم از مقاومت و امکانات و توانمندیها و تحول کمی و کیفی وضعیت مقاومت بعد از جنگ جولای 2006 و وضعیت رژیم اسرائیل در سطح رهبری سیاسی و ساختار ارتش و تفکر جامعه این رژیم به شما می گویم که این صهیونیست ها به مدت زیادی نیاز خواهند داشت و پیش از تصمیم برای تعدی به لبنان هزار بلکه دهها هزار بار به عواقب آن فکر خواهند کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی درخصوص جنگی تازه علیه لبنان تاکید کرد: هرچند که دوست نداریم این جنگ بوقوع بپیوندد اما اگر آنطور که هر روز تهدید می کنند، انجام شود، انشاء الله پیروزی آتی ما یک پیروزی قاطع، روشن و قطعی خواهد بود که جای هیچ شکی برای کسی درجهان نخواهد بود.