میخائیل ساکاشویلی روز هفتم اوت در حالی که دستور آتش بس در مرزهای اوستیای جنوبی را صادر کرده بود، به ناگهان فرمان حمله را صادر و یکروزه آن منطقه را به تصرف خود درآورد اما پیش بینی مقابله قدرتمندانه روسیه را نمی کرد زیرا به این فکر بود که آمریکا در پی این حمله، حمایت کافی از وی به عمل خواهد آورد.

اما همانطور که دیدیم نه تنها آمریکا هیچ دخالتی در این امر نکرد؛ بلکه اجازه داد تا ارتش روسیه وارد خاک گرجستان شوند و تا چند کیلومتری تفلیس نیز پیش روند و حتی سفیر فرانسه در گرجستان را برای چند ساعت بازداشت و از وی بازجویی به عمل آورند.

آمریکا به نوعی جرات مقابله با روسیه را نداشت چون می دانست که در صورت دخالت مستقیم در این مسئله، مطمئنا جنگ جهانی سومی در کار خواهد بود و آن زمان دیگر نمی توانست عقب بکشد. ولی مقامات گرجی به این نکته توجهی نکرده بودند و حتی پس از حمله به اوستیا و مشاهده قدرت نظامی روسیه و بمباران های مکرر که باعث نابودی تقریبی نیروهای گرجی در اوستیا شد، خواستار کمک های نظامی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شدند.

در این راستا و پس از آنکه مقامات کاخ سفید به طور ضمنی به شکست خود در برابر روسیه و همچنین در حمایت از متحد اصلی خود در منطقه قفقاز اعتراف کردند، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت را غنیمت شمرده و فرصتی دیگر برای جلوه دادن تفکر و اندیشمندی خود بدست آوردند.

آنان با محکوم کردن سیاست های کاخ سفید که از حمایت متحد خود ناتوان مانده بود، به تبلیغ سیاست های خود پرداختند.

"باراک اوباما" کاندیدای حزب دموکرات ناتوانی دولت جرج بوش در جلوگیری از مداخله نظامی روسیه در اوستیای جنوبی را نکته بسیار مهم دانست و آن را بشدت مورد انتقاد قرار داد.

وی عقیده دارد که این سیاست و موضعگیری آمریکا نسبت به بحران گرجستان که با دخالت و میانجیگری "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و موافقت "دیمیتری مدودوف" رئیس جمهوری روسیه با طرح فرانسه خاتمه یافت، باعث می شود تا متحدان آمریکا در منطقه بتدریج روی از واشنگتن برگردانند و بسوی مسکو قدرتمند حرکت کنند.

"جوزف بایدن" معاون انتخابی اوباما نیز در این باره در انتقاد از سیاست های بوش، وضعیت فعلی آمریکا را شکننده ترین وضعیت در طی سالیان گذشته توصیف کرده است.

در همین حال، "جان مک کین" نیز ناتوانی کاخ سفید را زیر سئوال برد و از آن به عنوان یک برگ برنده برای روسیه نام برد.

اکنون بوش که در روزهای آخر ریاست خود در اتاق بیضی را می گذراند، به امضای قرارداد مقدماتی با لهستان برای استقرار تجهیزات سپر موشکی در این کشور اکتفا کرده است. روسیه نیز در این راستا با قدرت ایستاده و اجازه نمی دهد که متحدان آمریکا در منطقه سنگرهای دفاعی این کشور را در نزدیکی مرزهای مسکو مستقر کند.



