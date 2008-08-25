انفجار انتحاری در غرب بغداد 53 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این انفجار که شب گذشته در جریان یک ضیافت شام و توسط یک فرد انتحاری رخ داد،21 نفر از جمله شماری از نیروهای پلیس و شوراهای بیداری کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته شاهدان عینی در روستای الزیدان در نواحی ابوغریب، این ضیافت شام به دعوت عزیز مخلف الزوبعی یکی از اعضای شوراهای بیداری و به مناسبت آزادی یکی از دوستان وی از زندان آمریکایی بوکا در جنوب عراق، ترتیب داده شده بود.

این شاهدان افزودند: اختلافات میان عناصر القاعده و شوراهای بیداری در این روستا شدید است.

شوراهای بیداری با هدف مبازره با عناصر القاعده در عراق به ویژه در غرب و مرکز این کشور تشکیل شده است.