شورا شكار و دستگاه هاي دولتي شكارچي آن شده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" امير رضا واعظ آشتياني با عنوان اين مطلب در اعتراض به عدم تعامل و همكاري دستگاههاي اجرايي و دولتي با برنامه هاي شوراي اسلامي شهر تهران افزود: يعني اينكه شوراي شهر كار ديگر دستگاهها را انجام مي دهد، اما اين ديگران هستند كه به شورا معترض شده و بهانه مي تراشند.

وي گفت: مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قوانين آنها را به شوراي نگهبان ارجاع مي دهد و شوراي شهر هم فرمانداري را در اين خصوص دارد.

آشتياني ادامه داد: مهم اين است كه متوليان امور اصل صد قانون اساسي را كه اختيارات مسايل بهداشتي، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني را بر عهده شوراها قرار داده است ، قبول ندارند.

در ادامه مسعود زريبافان ديگر عضو شوراي شهر گفت: زماني كه شوراي شهر مي خواهد خدمتي را در جهت امور شهروندان تهراني انجام دهد، دستگاههاي دولتي پا پيش مي گذارند و مي گويند ما هستيم. در حالي كه حرفهاي آنها در همان مرحله ستون باقي مي ماند.

زريبافان به بافت فرسوده شهر تهران اشاره كرد و افزود: هنگامي كه اين بحث در شورا مطرح شد، فرمانداري و وزارت مسكن خود را متولي اين امر دانستند ، اما بيش از يك ماه است كه هنوز جوابي در اين خصوص داده نشده است. رييس كميته معماري و شهرسازي شوراي شهر گفت: با توجه به وقوع حوادث طبيعي ماند زلزله، عدم پيگيري موضوع مي تواند عواقب خطرناكي به همراه داشته باشد.

زريبافان تصريح كرد: طرح بافت هاي فرسوده شهر تهران همچنان در شوراي عالي شهرسازي راكد مانده و در حال خاك خوردن است.

وي با اشاره به اين مطلب كه شوراي شهر دست همه خدمتگذاران به شهروندان تهراني را مي بوسد، گفت: شورا با تعامل موافق است به شرطي كه آنها نيز قدم پيش بگذارند.