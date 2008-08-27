امکانات با سطح توقع مسئولان همخوانی ندارد / انتظار داشتم آخوندازده به مدال دست پیدا کند

عضو تیم ملی جودو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات جودو در بازیهای المپیک را با دقت و وزن به وزن دنبال کردم. بسیاری از قهرمانان صاحب نام و عنوان دار جهانی و المپیک که سالهاست روی سکوهای قهرمانی حضور دارند یکی پس از دیگری باخته و ناکام پکن را ترک کردند. این خود نشان دهنده سطح فوق العاده مسابقات المپیک است که متاسفانه نمایندگان کشورمان نیز نتوانستند ره آوردی از آن داشته باشند.

وی در مورد نتایج تیم ملی گفت: تیم ملی جودو در حدی بود که از آن توقع می رفت اما ملی پوشان می توانستند با کمی دقت بیشتر، نتیجه بهتری بدست آورند. در کل با این امکانات نمی توان بیشتر توقع داشت، البته در تاتامی پکن رودکی عالی ظاهر شد. شکست تمنوف روس کار بزرگی بود که این جودوکار انجام داد.

سرلک افزود: وقتی فریاد می زدیم سالن سرد است، حریف تمرینی نداریم و یا مشکلات دیگر را مطرح می کردیم و کسی توجه ای نمی کرد حالا نباید انتظار داشته باشند که قهرمان المپیک شویم. در سایه برنامه ریزی بلند مدت و دقیق است که می توان نتیجه گرفت نه یک برنامه ریزی سطحی و کوتاه مدت که امکانات لازم را نیز ندارد.

عضو تیم ملی جودو در توضیح بیشتر این موضوع گفت: حریف ژاپنی میراسماعیلی که در المپیک طلا گرفت را نگاه کنید. او سال قبل در جهانی برزیل باخت و حذف شد. پس از آن در مسابقات قهرمانی آسیا هم باخت و هفتم شد. آیا ژاپنی ها او را رها کردند؟ آیا مطبوعات و کارشناسان جودو او را شماتت کردند؟ قهرمانی این جودو کار ژاپنی در المپیک نشان داد نگاه ژاپنی ها المپیکی بوده و دیدیم که نتیجه هم گرفتند.

سرلک در مورد پشنهاد خود برای المپیک لندن گفت: جودو ایران پتانسیل بالایی دارد اما باید این پتانسیل از قوه به فعل تبدیل شود و این میسر نخواهد شد مگر با یک مدیریت صحیح و برنامه مدار. باید از همین فردا با یک برنامه ریزی دقیق برای لندن 2012 حرکت را آغاز کنیم. برنامه ای هدفمند که ابزار و امکانات لازم را داشته باشد.

وی در پایان پیرامون مبارزات آخوندزاده گفت: به دلیل آنکه با او تمرین می کردم و حریف من است انتظار مبارزات بهتر و کسب مدال از او داشتم، البته خود حاجی آخوند زاده باید بگوید چرا خوب مبارزه نکرد؟