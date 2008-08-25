دانشگاه آزاد در جذب هیئت علمی نمی تواند مستقل عمل کند / اختصاص 100 ردیف استخدامی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شب گذشته در جمع اعضای هیئت علمی کارکنان دانشگاه اراک با بیان این مطلب افزود: در سال 83 مستندات علمی ایران در ISI برابر سه هزار و 800 مورد بوده به این میزان در سال گذشته به 9 هزار و 61 مورد رسید ، در هفته گذشته میزان تولیدات علمی کشورمان از میزان سال گذشته عبور کرد و یقینا مستندات علمی کشورمان تا پایان سال جاری به 13 هزار مورد خواهد رسید.

وی اضافه کرد: مستندات علمی فعلی کشورمان غیر از مستنداتی است که توسط ISC ( پایگاه استنادی جهان اسلام) نمایه می شود بنابراین اگر مقالات مجلات ISC را نیز اضافه کنیم مطمئنا از نظر میزان مستندات علمی در منطقه رتبه اول را بدست خواهیم آورد اما در حال حاضر این مستندات را حساب نمی کنیم تا رسما اطلاعات آن استخراج شود.

ایران بالاترین شیب تولید علم در جهان را دارد

وزیر علوم با بیان اینکه ترکیه تنها رقیب علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، گفت: بر اساس گزارش های ISI ایران بالاترین شیب تولید علم را نه تنها در منطقه بلکه در جهان دارد یعنی اگر با همین شیب در حوزه علمی جلو برویم مطمئنا تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی در 6 سال دیگر رتبه اول منطقه از نظر علمی را بدست خواهیم آورد.

زاهدی افزود: شیب تولید علم جمهوری اسلامی ایران خیلی تندتر از شیب ترکیه است. در 5 سال پیش مستندات علمی کشورمان 25 درصد مستندات علمی ترکیه بود اما سال قبل مستندات علمی مان به 50 درصد مستندات علمی ترکیه رسید و امسال این اختلاف یقینا کمتر خواهد شد. حداقل این است که میزان مستندات علمی جمهوری اسلامی ایران 6/0 دهم ترکیه شود بنابراین به سرعت داریم به ترکیه نزدیک می شویم.

تا پایان برنامه پنجم توسعه در منطقه از نظر علمی اول خواهیم شد

وی خاطرنشان کرد: سرعت نزدیک شدن کشورمان در حوزه تولید علم به ترکیه در حالی است که اکثر تولیدات علمی ترکیه در ISI ثبت می شود اما تولیدات علمی کشورمان که در حوزه های علمیه و علوم انسانی صورت می گیرد به دلیل اینکه مطالب آنها با اسلام عزیز آمیخته است در ISI چاپ نمی شود اما در صورتی که این تولیدات علمی نیز در ISC قرار بگیرند، مشاهده خواهد شد که تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران حتی در حال حاضر بالاتر از ترکیه قرار دارد. اما با یک مقدار تسامح اعلام می کنیم که تا پایان برنامه پنجم توسعه به بالاتر از ترکیه یعنی به مقام اول منطقه خواهیم رسید.

محمد مهدی زاهدی درباره بودجه وزارت علوم طی سالهای گذشته گفت: تنها وزارت خانه ای که دارای بیشترین رشد از نظر بودجه ای بوده وزارت علوم است که صحت این امار را می توان از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرسید.

وزیر علوم در پاسخ به برخی اعضای هیئت علمی که اظهار داشتند افزایش بودجه دانشگاهها با تورم سالهای اخیر متناسب نیست، گفت: کسری بودجه ای که به دانشگاهها تحمیل شد به واسطه افزایش حقوقی بود که در پایان سال 83 صورت گرفت. البته این صحبت به آن معنا نیست که بخواهیم مطرح کنیم که حقوق اعضای هیئت علمی خیلی بالا است و همچنین قصد این نیست که عنوان شود حرکت پایان سال 83 در راستای مسائل سیاسی بوده اما ذکر این نکته لازم است که این افزایش حقوق درحالی صورت گرفت که تا زمان تحویل دولت به دکتر احمدی نژاد حتی ریالی هم در راستای آن پرداخت نشده بود و حتی در بودجه دانشگاهها هم برای این افزایش حقوق پیش بینی نشده بود.

وی افزود: تمامی کسری بودجه ناشی از افزایش حقوق اعضای هیئت علمی که در پایان سال 83 در نظر گرفته شده بود برای دولت نهم باقی ماند اما این دولت توانست در سال 84 با بودجه خاصی که از مجلس گرفت کلیه کسری بودجه دانشگاهها را پرداخت کند.

زاهدی در باره افزایش ساخت و سازها در دانشگاهها یادآور شد: این که در حال حاضر در دانشگاهها به میزان چشمگیری عملیات عمرانی صورت می گیرد به دلیل پول زیادی است که دولت نهم به دانشگاهها تزریق کرده است به طوری که هر ساله یعنی در سالهای 84 ، 85 و 86 غیر از بودجه مصوبی که به دانشگاهها تزریق شد به طور جداگانه بودجه دیگری نیز به آنها پرداخت شد.

بودجه تزریق شده به دانشگاهها در دولت نهم فراتر از تورم است

وزیر علوم افزود: مجموع اعتبار عمرانی که طی سالهای 85 ، 86 و 87 به دانشگاهها وارد شد بیش از دو برابر 8 سال دولت قبل است. البته تورم نیز در سالهای گذشته به وجود آمده اما دانشگاهیان حساب کنند و ببینند که میزان پول تزریق شده به دانشگاهها فراتر از تورم است. دولت نهم به دانشگاهها بودجه چشمگیری را تزریق کرد و این به خاطر اعتقاد راسخ دولت به تحقق چشم انداز بوده و ناشی از این اعتقاد است که امنیت کشور مبتنی بر قوی شدن در حوزه علم و فناوری است.

وی ادامه داد: از سال 76 تا 83 به میزان 2 هزار و 180 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای وارد وزارت علوم شد اما از سال 84 تا 86 این میزان به 3 هزار و 160 میلیارد تومان رسید. یعنی در مجموع 3 سال 84 ، 85 و 86 اعتبارات هزینه ای مجموعه تحت پوشش وزارت علوم 8/44 درصد رشد نسبت به 8 سال قبل از دولت نهم داشته است.

زاهدی درباره افزایش اعتبارات حوزه دانشجویی گفت: در پرداخت وام های دانشجویی مشاهده شده که وام های پرداختی سالهای 84، 85 و 86 بیش از مجموع وام های پرداختی در 18 سال قبلش بوده است.

وزیر علوم با اشاره به حوزه پژوهش و فناوری به رشد اختراعات کشورمان طی برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: در مجموع 5 سال برنامه سوم توسعه مجموعه اختراعات کشور که بیشتر در دانشگاهها صورت گرفته است 4 هزار و 500 مورد بوده است. اما در سه سال 84 ، 85 و 86 تعداد اختراعات مان به 14 هزار و 504 مورد رسید. البته در کنار این اختراعات برخی موارد به خصوص در حوزه دفاعی بوده است که محرمانه بوده و آنها را به عنوان اختراع اعلام نکردیم.

وی از توجه رئیس جمهوری به جذب هیئت علمی دردانشگاهها خبر داد و گفت: وزارت علوم طی برنامه چهارم توسعه 4 هزار و 750 ردیف استخدام داشت که 2 هزار و 250 نفر از این سهمیه به استخدام اعضای هیئت علمی اختصاص داشت و بقیه مربوط به استخدام کارمند بود.

اختصاص 100 ردیف استخدامی دیگر برای وزارت علوم در هفته جاری

زاهدی با بیان اینکه تاکنون مجوز 3 هزار و 400 سهمیه جداگانه از میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه برای استخدام اعضای هیئت علمی توسط ریاست جمهوری صادر شده است، گفت: 100 سهمیه دیگر نیز برای استخدام اعضای هیئت علمی ظرف هفته جاری دریافت می شود یعنی تاکنون 3 هزار و 500 سهمیه جدا از پیش بینی برنامه چهارم توسعه برای استخدام اعضای هیئت علمی در یافت شده است.

دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی نمی توانند مستقل در جذب هیئت علمی عمل کنند

وی با بیان اینکه دیگر گزینش به معنای قبلی در استخدام اعضای هیئت علمی وجود ندارد، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای تحت عنوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارد که دارای دو مرحله علمی و عمومی است. همچنین یک شورای عالی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو شورای مرکزی در وزارتخانه های علوم و بهداشت تشکیل شده است که دانشگاههای غیردولتی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی را نیز زیر چتر خود گرفته است و این دانشگاهها دیگر در زمینه جذب هیئت علمی نیز نمی توانند مستقل عمل کنند.

به گزارش مهر، وزیر علوم از اختصاص هزار و 600 سهمیه به دانشگاه پیام نور برای استخدام عضو هیئت علمی خبر داد و گفت: به جهت اینکه دانشگاه پیام نور یک دانشگاه نیمه حضوری است نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو در آن باید یک به 250 باشد و اکنون با میزان سهمیه ای که برای جذب هئیت علمی در این دانشگاه در نظر گرفته شده به مرز استاندارد نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو در این دانشگاه رسیده ایم.

وی نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای دولتی کشور رادر حال حاضر یک به 5/17 دانست و گفت: استانداری که باید تا پایان برنامه چشم انداز به آن برسیم یک به 17 است بنابراین با هدف چشم انداز در این زمینه فاصله چندانی نداریم و با جذب عضو هیئت علمی بیشتر می توانیم هر چه سریعتر به هدف چشم انداز در این زمینه برسیم.

زاهدی در خصوص فضای دانشگاهها به رشد انجمنهای علمی دانشجویی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم تا گفتمان علمی گفتمان غالب فضای دانشگاهها شود، زیرا فضای دانشگاهها در 4 سال پیش یک فضای سیاست زده بود و اعضای هیئت علمی و کارکنان از این فضا رنج می بردند اما امروز همکاران دانشگاهی بیشتر خواهان تجهیزات، تحقیقات، دسترسی به منابع علمی هستند و درباره مباحث فرهنگی صحبت می کنند.

وزیر علوم با بیان اینکه رشد تحصیلات تکمیلی در کشور با نگاه به رشته های بین رشته ای به شدت مورد پیگیری است، گفت: بیش از 200 رشته میان رشته ای که کاملا کاربردی در حوزه علوم انسانی در حال تدوین است که تاکنون 40 مورد از آن تصویب شده و در مقاطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی شده است.

وی تجدید نظر صورت گرفته در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی را جدی و اساسی توصیف کرد و گفت: چند آیتم وتویی در آیین نامه جدید ارتقا در نظر گرفته شده که می تواند جای ISI را بگیرد البته این به معنای اهمیت ندادن به ISI نیست بلکه ملاک ما ISC است. مواردی مانند تصنیف کتاب، نوآوری و پژوهش های کاربردی در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی مورد توجه قرار گرفته است.

اجرایی شدن آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی از بهمن ماه

زاهدی از اجرایی شدن آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی از بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: دهها هزار ساعت نفر به مدت بیش از 2 سال بر روی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی کار کرده اند و نوآوری های بسیاری از جمله توجه ویژه به مسائل فرهنگی در این آیین نامه صورت گرفت.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: توجه به مسائل فرهنگی در آیین نامه ارتقا به این معنی نیست که بخواهیم به استادی که نماز شب می خواند یا به دعای کمیل می رود امتیاز ویژه ای بدهیم بلکه به این معنی است که اعضای هیئت علمی باید احساس کند که در مسائل فرهنگی باید سهیم باشد.