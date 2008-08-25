بازرس انجمن تعزیه اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: ضوابط ثبت ملی تعزیه از طرف سازمان میراث فرهنگی به ما ارائه شده و برای تکمیل پرونده و مدارک مورد نظر کمیته‌ای متشکل از پژوهشگران و فعالان باتجربه تعزیه تشکیل می‌شود. در حال حاضر احکام اعضا در حال صدور است و به زودی تعداد و نام افراد مشخص می‌شود.

وی درباره ضوابط ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی افزود: ثبت ملی میراث معنوی در دنیا اقدامی جدید است که چهار سال از آغاز آن می‌گذرد. در ایران نیز ضوابطی برای ثبت میراث معنوی وجود نداشت و تنها ضوابط مربوط به ثبت بناهای تاریخی بود. اسفندماه 86 ثبت ملی نوروز اولین گام بود که ضوابط آن تیرماه ابلاغ شد و ما درصدد تکمیل پرونده و ارائه آن به سازمان هستیم.

ناصربخت درباه وضعیت ثبت جهانی تعزیه گفت: ثبت جهانی تعزیه نیز در حال طی کردن مراحل خود است و تداخلی با ثبت ملی آن ندارد و ما در تلاش هستیم هر چه زودتر ثبت ملی و جهانی تعزیه انجام شود.