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۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

کمیته تکمیل پرونده ثبت ملی تعزیه تشکیل می‌شود

کمیته تکمیل پرونده ثبت ملی تعزیه تشکیل می‌شود

محمدحسین ناصربخت از تشکیل کمیته‌ای برای تکمیل پرونده ثبت ملی تعزیه بر اساس ضوابط ارائه شده از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.

بازرس انجمن تعزیه اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: ضوابط ثبت ملی تعزیه از طرف سازمان میراث فرهنگی به ما ارائه شده و برای تکمیل پرونده و مدارک مورد نظر کمیته‌ای متشکل از پژوهشگران و فعالان باتجربه تعزیه تشکیل می‌شود. در حال حاضر احکام اعضا در حال صدور است و به زودی تعداد و نام افراد مشخص می‌شود.

وی درباره ضوابط ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی افزود: ثبت ملی میراث معنوی در دنیا اقدامی جدید است که چهار سال از آغاز آن می‌گذرد. در ایران نیز ضوابطی برای ثبت میراث معنوی وجود نداشت و تنها ضوابط مربوط به ثبت بناهای تاریخی بود. اسفندماه 86 ثبت ملی نوروز اولین گام بود که ضوابط آن تیرماه ابلاغ شد و ما درصدد تکمیل پرونده و ارائه آن به سازمان هستیم.

ناصربخت درباه وضعیت ثبت جهانی تعزیه گفت: ثبت جهانی تعزیه نیز در حال طی کردن مراحل خود است و تداخلی با ثبت ملی آن ندارد و ما در تلاش هستیم هر چه زودتر ثبت ملی و جهانی تعزیه انجام شود.

کد مطلب 738112

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