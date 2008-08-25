آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی با رقابت حدود 150 نفر در رشته های تخصصی کودکان، پاتولوژی فک و دهان، بیماری های دهان و تشخیص، دندانپزشکی ترمیمی، رادیولوژی دندان و فک و صورت، پریودانتیکس، اندودانتیکس، پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فک و صورت و ارتودانتیکس برگزار می شود.

آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی دندانپزشکی روز سه شنبه 5 شهریور در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

افرادی که حدنصاب 70 درصد نمره آزمون کتبی را بدست بیاورند وارد آزمون دانشنامه می شوند که پس از شرکت در آزمون شفاهی و موفقیت در آن حایز شرایط عضویت در هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور می شوند. افرادی که حدنصاب را کسب نکنند، تنها گواهینامه را کسب می کنند.

آزمون کتبی 100 سؤال چهار گزینه ای دارد که کسب نمره 70 از 100 برای ورود به آزمون شفاهی الزامی بوده و قبولی نهایی آزمون در صورت کسب نمره 70 از 100 در بخش شفاهی امکان پذیر است. آزمون شفاهی به صورت عملی و یا ایستگاهی (شیوه آسکی) برگزار می شود.