محقق داماد: به نظر مطهري گزاره هاي اخلاقي از ادراكات اعتباري به شمار مي روند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" وي گفت: در زمينه علم و اخلاق بحث بسيار شده اما نكته مهمي كه مي توان گفت اين است كه اين دو، از مقوله هايي كاملا متفاوتند. علم بيانگر واقعيت هاي خارجي است و توصيف روابط بين آنها ، در حالي كه گزاره هاي اخلافي بيان كننده مفاهيم ارزشي هستند . به عبارت ديگر ، اولي از هستي سخن مي گويد و دومي از بايد.

دكتر محقق داماد افزود: به نظر استاد مطهري گزاره هاي علمي، از ادراكات حقيقي و گزاره هاي اخلاقي از ادراكات اعتباري سخن مي گويند(موضوعي كه به نظر ايشان براي اولين بار استادشان مرحوم طباطبايي مطرح كرده است) و اگر به زبان فلسفه سنتي سخن بگويم اولي مربوط به حوزه نظري و دومي مربوط به حوزه علمي است.

بايد و نبايد ارتباط مستقيمي با نفس انساني دارد كه نفس حكم به بايد و نبايد مي كند. با روشن شدن تمايز اين دو مقوله پرسش اين است كه آيا ارتباط و پيوندي ميان آنها هست يا نه و اگر هست به چه كيفيت است؟

وي اضافه كرد: يكي از نقاط مشترك علم و اخلاق اين است كه آيا در علم خوبي و بدي و بايد و نبايد كاربردي دارد يا نه؟ واضح است كه آنچه به عنوان زيبايي حسي و زشتي حسي مطرح است با علم رابطه اي ندارد ، اما اگر زشتي و زيبايي را در مرتبه عقلاني و معنوي در نظر بگيريم يعني آنچه فيلسوفان و متكلمان مسلمان حسن و قبح عقلي مي نامند، باز هم با علم ارتباطي ندارد؟ مسلم است كه آنچه ما آن را وجدان اخلاقي مي ناميم در علم مي تواند كاربرد داشته باشد، زيرا هم در روش علم و هم در نتيجه علوم زيان رساندن به ديگران مي تواند زيبا و مطلوب باشد. از همين نقطه اشتراك مي توان به مرتبه ديگري از رابطه علم و اخلاق رسيد. اين مرتبه همان مرتبه اي است كه مي توان آن را انسان سوزي و ايجاد خسران براي بشريت دانست. وارد شدن انسان به اين مرحله در حالي كه وي امانت دار الهي است، نتايج علمي و روش هاي علم را در معرض قضاوت عقل و اخلاق قرار خواهد داد.

محقق داماد در پايان سخنان خود گفت: در اين مرحله است كه علم مي تواند مصداق عمل صالح ياعمل فاسد قرار گيرد. اكنون اگر علم مخرب محيط زيست طبيعي انسان باشد و مورد سو استفاده قرار گيرد و موجب بردگي و نابودي انسان ها قرارگيرد آيا باز هم مي توان از عدم ارتباط علم و اخلاق سخن گفت يا نه؟ امروز يكي از مشكلات مهمي كه در حال طرح شدن است، مساله شبيه سازي است كه اگر مورد سو استفاده قرار گيرد مصداق بارز فساد در ارض خواهد بود.