دوره پیشرفته مربیگری شنا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره مربیگری به منظور افزایش سطح علمی و تئوری مربیان کشور طی پنج مرحله و با فواصل زمانی یک ماهه با همکاری فدراسیون شنا و آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود. نخستین مرحله این کلاس ها طی روزهای 5 و 6 شهریور ماه با استفاده از امکانات آموزشی آکادمی المپیک برگزار خواهد شد.

این دوره پیشرفته مربیگری در پنج کارگاه آموزشی و با شرکت 40 نفر از مربیان نخبه سراسر کشور زیر نظر اساتید برجسته در دروس سیستم های انرژی در شنا (دکتر علیرضا رمضانی) روان شناسی ورزشی (دکتر واعظ موسوی) دوره بندی تمرینات استقامتی و برنامه ریزی سالیانه (دکتر بهزاد مهدی خبازیان) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

این دوره پیشرفته مربیگری شنا طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.