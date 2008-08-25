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۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

دوره پیشرفته مربیگری شنا برگزار می شود

دوره پیشرفته مربیگری شنا برگزار می شود

نخستین مرحله از دوره پیشرفته و کارگاه آموزشی مربیگری شنا با حضور مربیان نخبه شنای سراسر کشور در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره مربیگری به منظور افزایش سطح علمی و تئوری مربیان کشور طی پنج مرحله و با فواصل زمانی یک ماهه با همکاری فدراسیون شنا و آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود. نخستین مرحله این کلاس ها طی روزهای 5 و 6 شهریور ماه با استفاده از امکانات آموزشی آکادمی المپیک برگزار خواهد شد.

این دوره پیشرفته مربیگری در پنج کارگاه آموزشی و با شرکت 40 نفر از مربیان نخبه سراسر کشور زیر نظر اساتید برجسته در دروس سیستم های انرژی در شنا (دکتر علیرضا رمضانی) روان شناسی ورزشی (دکتر واعظ موسوی) دوره بندی تمرینات استقامتی و برنامه ریزی سالیانه (دکتر بهزاد مهدی خبازیان) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

این دوره پیشرفته مربیگری شنا طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

کد مطلب 738167

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