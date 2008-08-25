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۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

فروش جهانی فیلم‌ها /

"شوالیه تاریکی" در نبرد جهانی پیروز شد

"شوالیه تاریکی" در نبرد جهانی پیروز شد

فیلم سینمایی "شوالیه تاریکی" ساخته کریستوفر نولان در 7700 سینما و 62 بازار 34 میلیون دلار به دست آورد و پرفروشترین فیلم بازار بین‌المللی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم جدید مجموعه بتمن تاکنون 2/381 میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروش داشته و با احتساب فروش 489 میلیون دلاری این فیلم در بازار آمریکای شمالی مجموع فروش جهانی آن 870 میلیون دلار شده و از این نظر فعلا سیزدهمین فیلم پرفروش تاریخ سینماست.

"تایتانیک"، سومین فیلم مجموعه‌های "دزدان دریایی کارائیب" و "ارباب حلقه‌ها" تنها فیلم‌های تاریخ سینما هستند که فروش جهانی آنها از یک میلیارد دلار بیشتر شده است. کمدی موزیکال "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان در 2800 سینما و 27 کشور 5/12 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 5/232 میلیون دلار رساند.

"ماما میا!" رکورد بیشترین فروش یک فیلم موزیکال در سطح بین‌المللی را در اختیار دارد. "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" ساخته راب کوهن در 6200 سینما 8/12 میلیون دلار به دست آورد. مجموع فروش خارجی این فیلم 4/222 میلیون دلار شده است.

کمدی "سر به سر زوهان نگذار" با بازی آدام سندلر نیز در 30 بازار و 1985 سینما 5/10 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 6/56 میلیون دلار رساند. فیلم انیمیشن "وال - ای" تولید پیکسار و دیسنی در 3905 سینما و 32 کشور 7/8 میلیون دلار فروخت و فروش خارجی خود را به 163 میلیون دلار رساند.

انیمیشن "کنگ فو پاندا" با صدای جک بلک و داستین هافمن نیز در 3285 سینما 8/3 میلیون دلار به دست آورد. مجموع فروش این فیلم 1/372 میلیون دلار شده است.

کد مطلب 738168

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