کیفیت در تولید فیلم تلویزیونی مهمتر از کمیت است

این بازیگر درباره بازی در فیلم‌های تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: می‌توان این فیلم‌ها را از نظر کمی بازنگر و فقط در تولید آثاری سرمایه‌گذاری کرد که کیفیت مطلوبتر دارند. تولید فیلم در تلویزیون حرکتی نو و ارزشمند بود که می‌توان با تاکید و دقت بیشتر روی کیفیت آثار فقط امکان تولید فیلم‌های گروههای حرفه‌ای را فراهم کرد.

سلطانی با اشاره به بازی در "شاخ به شاخ" سعید آقاخانی افزود: این فیلم با سرعت تولید شد و خیلی زود روی آنتن رفت که برخلاف سرعت هنگام کار، حاصل رضایتبخش بود. معمولاً ما عادت به کارهای فشرده داریم و 14 ساعت کار در روز در اغلب پروژه‌ها طبیعی است. در "شاخ به شاخ" هم با آنکه زمان تولید کوتاه بود، اما کار به گونه‌ای پیش رفت که فشار زیادی بر من وارد نشد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر فیلم کوتاه هم ساخته گفت: تولید فیلم کوتاه "یک روز خوب" را چندی پیش به پایان رساندم و قصد دارم تا بازی در فیلمی دیگر، یک فیلم تازه بسازم. نگاه من به کارگردانی جدی بوده و از سال 80 فیلم کوتاه ساخته‌ام. در این سال‌ها همچنین در عرصه تئاتر نیز کارگردانی کرده‌ام و اینها نشاندهنده علاقه من به کارگردانی است.

سلطانی در پایان اظهار امیدواری کرد با کسب تجربه در زمینه فیلمسازی به واسطه ساخت فیلم کوتاه امکان ساخت فیلم بلند سینمایی هم برایش فراهم شود. وی این روزها در ‌حالی پیشنهادهای بازی را بررسی می‌کند که سرگرم کار روی فیلمی کوتاه است.

"یک روز خوب" ماجرای آشنایی دو انسان در یک روز است و شهرام عبدلی و سهیلا گلستانی در آن بازی کرده‌اند. سلطانی در حال حاضر مجموعه "خونمردگی" به کارگردانی جواد مزدآبادی و دو فیلم تلویزیونی را آماده پخش دارد.