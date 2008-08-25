آمریکا و اسرائیل درصدد بر هم زدن اوضاع در پاکستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمید گل" Hamid Gul در گفتگو با "پرس تی وی" اعلام کرد که آمریکا در پشت تنش های سیاسی پاکستان قرار دارد.

وی در رابطه با تنش های سیاسی بین اعضای ائتلاف به رهبری آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان و نواز شریف نخست وزیر سابق و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و تاثیر آن بر خشونت های ستیزه جویان و ناامنی در پاکستان می گوید: این تشنج سیاسی در واقع به اندازه فشارهای آمریکا پاکستان را بی ثبات می کند، زیرا آمریکا دولت این کشور را تحت فشار قرار داده تا نیروهای مسلمان را با ستیزه جویان درگیر کند. به این ترتیب وضع خیلی پیچیده است و در این موقعیت بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز داریم. دو نیروی ائتلاف کنارهم قرار گرفتند و این خوش اقبالی پاکستان بود، اما متاسفانه این بخت خوب دارد از دست می رود.

حمید گل در ادامه افزود: مشکل در واقع انتخاب رئیس جمهور نیست بلکه "نقشه راهی" است که برای پاکستان طراحی کرده بودیم و با قتل بوتو فردی که در صد شورش علیه برنامه های آمریکا بود این نقشه راه از مسیر خود منحرف شد.

رئیس سابق سازمان جاسوسی پاکستان در ادامه خاطر نشان کرد: آمریکا همچنان اصرار دارد که سیاست پاکستان باید بر اساس قاعده بازی باشد که انها طراحی کرده اند و البته از طرحهای آنان خروج نواز شریف و حزب وی از ساختار سیاسی پاکستان است که مشکل واقعاً همین جاست. زرداری و حزب وی در انتخابات رقابت کردند و اهرم لازم را برای پیروزی به دست آوردند. با وساطت انگلیس و آمریکا توافقی انجام شده بود و زرداری احتمالاً خود را به این معامله متعهد می داند که مشکل از اینجا ناشی می شود.



وی گفت: به عقیده من این قاعده بازی در صحنه سیاست پاکستان است و تاجایی که به صحنه اجتماعی و تشنج سیاسی جاری و حتی مشکلات اقتصادی این کشور باز می گردد، دخالتهای اسرائیل و آمریکا در امور داخلی پاکستان مشکل زا هستند.

این مقام سابق علت این تلاش ها برای ناامن کردن پاکستان را اینگونه توضیح می دهد:علت این است که پاکستان از متحدان آمریکا در جنگ علیه ترور است. از آنجا که آمریکا نتوانسته است جنگ را در افغانستان ببرد، این اتهام متوجه پاکستان شده است که شاید سازمان اطلاعاتی پاکستان و ارتش این کشور، آنچه را که از دستشان می آید انجام نمی دهند.

اما پاسخ این پرسش که بازی نهایی آنان و اینکه آنها در جستجوی چه هستند در برنامه هسته ای پاکستان نهفته است. آنان خواهان خلع سلاح هسته ای پاکستان هستند. آنان می خواهند پاکستان را غیر هسته ای کنند و به نظر می رسد اسرائیل در این زمینه همراه آمریکایی هاست زیرا لابی اسرائیل در آمریکا بسیار قوی است و آنان بر سیاست رهبران آمریکا تاثیر می گذارند که این موضوع، اگر از راه خودش انجام شود، سرانجام پاکستان را بی ثبات می کند و در نهایت این بی ثباتی به آنان این بهانه را می دهد که به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی رجوع کنند و از آنان بخواهند پاکستان را خلع سلاح هسته ای کنند.