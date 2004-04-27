ما در جنگي نابرابر در مقابل آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار گرفته ايم

به گزارش خبرگزاري مهر ، رهبر سياسي جنبش حماس درگفتگو با روزنامه عكاظ گفت: ما مي دانيم با دشمن قدرتمند اشغالگري مي جنگيم كه به طور مطلق و همه جانبه از سوي قدرتمندترين كشور جهان يعني آمريكا حمايت مي شود اما با اين حال ما همچنان به مقاومت و مبارزه خود تا تحقق اهداف عاليه ملت فلسطين ادامه خواهيم داد.

وي اعتراف كرد كه شهادت شيخ احمد ياسين و عبدالعزيز الرنتيسي ضايعه بزرگي براي حماس بوده است اما چون فداكاري هاي بزرگ در راه خدا و راه وطن است اين امر هيچ خللي در اراده مقاومت ايجاد نخواهد كرد.

وي در عين حال تاكيد كرد در پي تهديدهاي جدي شارون تدابير احتياط آميز اعضاي حماس افزايش يافته است.

مشعل گفت : جنگ ما با اسراييل جنگ آشكار است و تبعات آن را مي دانيم اما با ايمان و يقين وارد اين كارزار شده ايم و تا پيروزي دست از مقاومت برنخواهيم داشت،اين جنگ بر ما تحميل شده است زيرا اشغالگران به ما حمله كرده اند حق ما است با مقاومت از خود دفاع كنيم مبارزان ما دراين درگيري با دشمن تا دندان مسلح هرگز ضعف و سستي به خود راه نخواهند داد امت ما تنها در سايه ضعف و سستي و امتيازدهي به صهيونيست ها از هم گسيخته خواهند شد اما در سايه كارزار و مقاومت مردم فلسطين تا حد توان خود خواهند جنگيد.

به گفته مشعل ، حماس شيوه مبارزاتي خود را بر اساس ايمان و اعتقاد به خدا و ايمان به اصالت ملت و لزوم حفظ وحدت ملي فلسطين طراحي كرده است.

رهبر حماس افزود: آنچه براي ما اهميت دارد، وحدت داخلي و ملي فلسطين و تقويت اين وحدت و خنثي كردن تمام توطئه هاي شارون كه مي خواهد ما فلسطينيان را وارد درگيري و برادركشي كند و بحمدالله ملت فلسطين در بالاترين سطح هوشياري و احساس مسووليت در مقابل توطئه هاي صهيونيستي است و به هر ميزان كه شارون جنايات خود را افزايش دهد وحدت ملت فلسطين بيشتر خواهد شد و اقشار مختلف ملت فلسطين بر گرد مقاومت حلقه زده اند و ما مطمئن هستيم كه ما با افزايش وحدت و همبستگي خود، راه را بر هرگونه توطئه شارون خواهيم بست.

رهبر حماس گفت: صهيونيست ها و آمريكايي ها طرح خطرناكي بر ضد تمام امت اسلام طراحي كرده اند آنها به دنبال تغيير جوامع عرب و تغيير فرهنگ آنها از طريق آنچه شعار صدور دمكراسي و خاورميانه بزرگ مي دهند، هستند واين مساله ، مستلزم احساس مسووليت بالاي امت اسلامي در تمام سطوح است.

مشعل در خصوص تهديدهاي شارون بر ضد وي گفت: اين تهديدهاي تازگي ندارد رژيم صهيونيستي از همان آغازش بر ترور شكل گرفت و تمام شيوه هاي كشتار و ترور و تروريسم را بر ضد ملت ما بكار مي برند رژيم صهيونيستي ده ها شخصيت فلسطيني و عرب را ترور كرده است ما تهديدهاي شارون را جدي مي گيريم من در سال 1997 هدف ترور قرار گرفتم تهديدهاي صهيونيست ها هميشگي است و ما با جديت با اين وضعيت تعامل خواهيم كرد و تدابير احتياط آميز وهوشيارانه را اتخاذ كرده ايم و اين تهديدها ما را در ادامه مقاومت و مبارزه براي اعاده حقوق مشروع غصب شده مان و تسليم نشدن در مقابل اين دشمن غدار مصمم تر مي كند.

وي در خصوص احتمال مشاركت حماس در تشكيلات خودگردان فلسطين گفت: ما در سايه تهديدهاي رژيم صهيونيستي نياز به وحدت و انسجام بيشتري در درون خود داريم، شارون و بوش آخرين تركش هاي خود را بر طرح سازش شليك كردند اكنون نياز به گفتگو و وحدت بيشتري داريم اما اين به منزله پيوستن ما به تشكيلات خودگردان نيست ما مرجعيت تصميم گيري براي فلسطين را بر اساس اصل پايداري و مقاومت و چنگ زدن به حقوق فلسطيني مي دانيم.

