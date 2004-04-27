تدبير رهبران كشورهاي اسلامي تنها راه فائق آمدن بر چالشهاي موجود در منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار آقاي كروبي سير صعودي و پر شتاب مناسبات في مابين و افزايش رفت و آمدها ميان مقامات ايران و بحرين را نتيجه حكمت و تدابير اصولي رهبران دو كشور دانست و تداوم سياست تنش زدايي و گسترش روابط با ساير كشورها از جمله كشورهاي همسايه و بويژه بحرين رااز اولويتهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد.

رييس مجلس شوراي با خاطر نشان ساختن اوضاع حساس منطقه و بحرانهاي موجود در عراق، افغانستان و فلسطين اشغالي و پايمال شدن حقوق ملتهاي مسلمان بويژه ملت مظلوم فلسطين و حمايتهاي يكجانبه آمريكا از رژيم صهيونيستي تنها را فائق آمدن بر چالشهاي موجود و حل مشكلات پيش رو را بكار گيري حكمت و تدبير از سوي رهبران كشورهاي اسلامي، استفاده از مجموعه امكانات و همكاري نزديك ميان آنان در زمينه هاي مختلف برشمرد.

كروبي در ادامه با يادآوري نقش برجسته و موثر پارلمانها در تحكيم و تقويت روابط دولتها، آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي همكاري نزديك تر با مجلس بحرين در كليه زمينه ها از جمله در اتحاديه بين المجالس و بين المجالس اسلامي اعلام كرد.

در ادامه اين ديدار علي بن صالح وزير بازرگاني بحرين نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در مجلس شوراي اسلامي مشتركات فراوان تاريخي، ديني، فرهنگي و نزدكي جغرافيايي را از مهمترين دلايل ضرورت بسط گسترش روابط ميان دو كشور برشمرد وديدارهاي مقامات عاليرتبه دو كشور را استحكام و تعميق مناسبات دو جانبه با اهميت توصيف كرد.

وزير بازرگاني بحرين در ادامه اصلاحات صورت گرفته در كشور متبوعش در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را موجب رشد و توسعه بحرين در زمينه هاي مختلف خواند و بر استمرار اين سياست تاكيد كرد.