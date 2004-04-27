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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۵۴

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار وزير بازرگاني بحرين :

تدبير رهبران كشورهاي اسلامي تنها راه فائق آمدن بر چالشهاي موجود در منطقه است

علي بن صالح وزير بازرگاني بحرين كه به منظور شركت در چهارمين نشست كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور به تهران سفر كرده است امروز سه شنبه با مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار آقاي كروبي سير صعودي و پر شتاب مناسبات في مابين و افزايش رفت و آمدها ميان مقامات ايران و بحرين را نتيجه حكمت و تدابير اصولي رهبران دو كشور دانست و تداوم سياست تنش زدايي و گسترش روابط با ساير كشورها از جمله كشورهاي همسايه و بويژه بحرين رااز اولويتهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد.

رييس مجلس شوراي با خاطر نشان ساختن اوضاع حساس منطقه و بحرانهاي موجود در عراق، افغانستان و فلسطين اشغالي و پايمال شدن حقوق ملتهاي مسلمان بويژه ملت مظلوم فلسطين و حمايتهاي يكجانبه آمريكا از رژيم صهيونيستي تنها را فائق آمدن بر چالشهاي موجود و حل مشكلات پيش رو را بكار گيري حكمت و تدبير از سوي رهبران كشورهاي اسلامي، استفاده از مجموعه امكانات و همكاري نزديك ميان آنان در زمينه هاي مختلف برشمرد.

كروبي در ادامه با يادآوري نقش برجسته و موثر پارلمانها در تحكيم و تقويت روابط دولتها، آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي همكاري نزديك تر با مجلس بحرين در كليه زمينه ها از جمله در اتحاديه بين المجالس و بين المجالس اسلامي اعلام كرد.

در ادامه اين ديدار علي بن صالح وزير بازرگاني بحرين نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در مجلس شوراي اسلامي مشتركات فراوان تاريخي، ديني، فرهنگي و نزدكي جغرافيايي را از مهمترين دلايل ضرورت بسط گسترش روابط ميان دو كشور برشمرد وديدارهاي مقامات عاليرتبه دو كشور را استحكام و تعميق مناسبات دو جانبه با اهميت توصيف كرد.

وزير بازرگاني بحرين در ادامه اصلاحات صورت گرفته در كشور متبوعش در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را موجب رشد و توسعه بحرين در زمينه هاي مختلف خواند و بر استمرار اين سياست تاكيد كرد.

 

کد مطلب 73832

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