نمایشگاه کتاب در تمام شهرهای آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی بعد از ظهر امروز در آیین گشایش نمایشگاه سراسری کتاب ناشران در ارومیه افزود: در بخش فرهنگی همکاری خوبی بین دستگاههای اجرایی وجود دارد، شهرداری و شورای اسلامی شهر امسال با اختصاص بخشی از بودجه به کارهای فرهنگی در شهر حرکت خوبی را در این زمینه آغاز کردهاند.
وی همچنین ضرورت توجه بیشتر به برنامههای فرهنگی و هنری را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: حرکتهای فرهنگی در استان نویدبخش تغییر رفتار در آحاد جامعه است.
وی افزود: آثار تسهیلات ارائه شده در بخش فرهنگی استان را در مرزها و آن سوی مرزهای منطقه نیز میتوان مشاهده کرد.
استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: پشت سر هر کار فرهنگی انجام یک سری پژوهشهای کاربردی جهت سنجش ابعاد تاثیرگذاری و بررسی نقاط ضعف و قوت ضرورت دارد.
وی عنوان کرد: باید درصدی از بودجه برای کارهای پژوهشی کاربردی و نه بنیادی هزینه شود تا آثار کار در حوزههای مختلف ارزیابی شود.
نمایشگاه سراسری کتاب از امروز به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ارومیه برای بازدید علاقه مندان دایر است.
