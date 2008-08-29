جزئیات طرح ویژه نظارتی ماه رمضان وزارت بازرگانی

کیومرث جلیلیان در گفتگو با مهر در خصوص طرح ویژه نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ایام ماه مبارک رمضان گفت: ثبات نسبی قیمتها و ممانعت از افزایش بی رویه و خودسرانه قیمتها در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از انتظارات دولت و مردم است که مقدمات تحقق آن فراهم شده و نیازمند عزم جدی و اقدامات متناسب اجرایی و عملیاتی در مقاطع زمانی مناسب است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: با عنایت به فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به ویژه اقلام لبنی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، خرما و شیرینی های مرسوم در این ماه از یک سو و تقارن ایام پایانی آن با زمان بازگشایی مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و بالارفتن تقاضا برای اقلام آموزشی و لوازم التحریر از سوی دیگر، لازم است ضمن توجه به نیاز بازارهای داخلی طرحهای نظارتی با هدف تنظیم بازار و رصد کردن عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی اجرا شود.

وی تصریح کرد: در این راستا برای برخورد با تخلفات احتمالی در راستای طرح تشدید بازرسی و تسریع در رسیدگی به تخلفات، طرح ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در دو مرحله زمانی از سوی این سازمان اجرا می شود.

به گفته جلیلیان، مرحله مقدماتی این طرح از اول شهریورماه جاری شامل محورهای عمومی طرح نظارتی از جمله تبلیغات، اطلاع رسانی و هماهنگی با مراجع ذیربط آغاز شده؛ ضمن اینکه مرحله اجرایی و عملیاتی این طرح از دهم شهریورماه آغاز شده و تا دهم مهرماه سال جاری ادامه می یابد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این راستا با توجه به راه اندازی مراکز بازرسی در مجامع امور صنفی، از ظرفیت بازرسی اصناف در سطوح عمده و خرده فروشی استفاده می شود و از سوی دیگر، با هدف حضور مشهود در سطح بازار نیز بازرسان جدید در کنار سایر بازرسان و پرسنل این سازمان به کار گرفته می شود.

وی اظهار داشت: همچنین از بازرسان و کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز پس از توجیه در اعمال نظارت بیشتر بر واحدهای تولیدی، انبارها و سردخانه ها استفاده خواهد شد تا پوشش وسیعی از طرحهای نظارتی در بازار اعمال شود.

جلیلیان از فعال کردن ستادهای خبری دریافت شکایات و گزارشهای مردمی به صورت حضوری در ساعات اداری و غیرحضوری به وسیله اپراتور سیستم خبرداد و گفت: مردم می توانند موارد تخلف را از طریق تلفن 124 اطلاع دهند که البته در این راستا زمان رسیدگی به شکایات نیز به حداقل ممکن کاهش یافته است. از سوی دیگر، مردم به ستادهای خبری از طریق استقرار در مراکز عمده عرضه کالا و خدمات دسترسی سهل تری خواهند داشت.

معاون وزیر بازرگانی از تمرکز نیروها و امکانات در تحقق اهداف و عرصه فعالیت طرح بازرسی ویژه ایام ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس خبرداد و تصریح کرد: هماهنگی با اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی و ادارات تعزیرات حکومتی صورت گرفته تا رسیدگی سریعی به پرونده های متشکله داشته باشند، همچنین در صورت امکان رسیدگی به این پرونده ها به صورت سیار و همزمان با تشکیل پرونده خواهد بود.

به گفته وی، حضور مشهود بازرسان در مراکز عمده عرضه کالا و خدمات از قبیل نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، بازار مرکزی شهر، پایانه های حمل و نقل بین شهری و میادین اصلی میوه و تره بار توسط مردم قابل لمس خواهد بود.

جلیلیان خاطرنشان کرد: از سازمان بازرگانی استانها نیز خواسته شده نسبت به تهیه برنامه کشیک ستاد خبری و هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی در بعد از وقت اداری و ایام تعطیل اقدام کنند. برهمین اساس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برنامه های دقیق و منسجم نظارتی را برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف از سوی واحدهای عرضه کننده کالاهای مورد نیاز مردم تهیه و تدوین کرده است.