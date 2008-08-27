فعالیت خانه موسیقی با حضور هنرمندان استمرار می یابد

داود گنجه ای نوازنده کمانچه با بیان این مطلب درخصوص وضعیت خانه موسیقی در آستانه پنجمین دوره برگزاری انتخاب این نهاد صنفی در گفتگو به خبرنگار مهر، گفت : خوشبختانه خانه موسیقی جایگاه محکمی در میان موسیقیدان های کشور دارد و به نوعی پناهگاه امن برای هنرمندان و جوانان فعال در عرصه موسیقی محسوب می شود و باید دست به دست هم در جهت ارتقای کیفی ورسیدن به اهداف متعالی این نهاد صنفی بکوشیم.

وی در ادامه افزود : عملکرد خانه موسیقی را با وجود کاستی های موجود مثبت ارزیابی می کنم و معتقدم این خانه علاوه بر حضور هنرمندان و مشارکت در انجام فعالیت های جمعی ،مکانی برای خودسازی هنرمندان بوده است و اگر در انجام برخی کارها اشتباه هایی صورت گرفته می توان با واقع بینی و سعه صدر راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات این نهاد صنفی و جلوگیری از اشتباهات ارائه کرد.

عضو شورای عالی خانه موسیقی در خصوص روند خرید ملک این نهاد صنفی گفت : طی صحبت هایی که شخصا با وزیر ارشاد داشتم ایشان قول داد که وزارت ارشاد متقبل بخشی از هزینه خرید ملک خانه موسیقی می شود وهمانطور که می دانید و در رسانه خود شما (مهر) هم منعکس شد معاون هنری ارشاد هم قول داده اند تا در همین ماه شهریور تعهدات اعلام شده را پرداخت کنند.

این موسیقیدان پیشکسوت در پایان به پیش بینی خود نسبت به انتخابات اخیر خانه موسیقی اشاره کرد و گفت : متاسفانه نوعی بی میلی برای انجام حرکت های دسته جمعی در جامعه به وجود آمده که متاسفانه دربین ما هم وجود دارد و باعث بی انگیزگی افراد می شود که به نظرمن باید هنرمندان و تمامی اعضای خانه به دور از هرملاحظه ای و بدون غرور و خودخواهی در انتخابات اخیر شرکت کنند و صادقانه به نامزدهای موردنظر خود رای دهند.

اعضای جدید هیئت مدیره این نهاد صنفی، در انتخاباتی که یکشنبه هفته آینده(10شهریور) با حضور نمایندگان نه کانون تخصصی این خانه برگزار می شود مشخص خواهند شد.