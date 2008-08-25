پایانه مسافربری شهرک تاریخی ماسوله به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در فومن، این پایانه در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع با اعتبار 300میلیون ریال احداث شده است.
شهردار ماسوله گفت: در حال حاضر ۱۰۵دستگاه مینی بوس و سواری با استقرار در این پایانه وظیفه حمل و نقل و جابجایی مسافران شهرک تاریخی و گردشگر پذیر ماسوله را بر عهده دارند.
یحیی یوسف پور همچنین با اشاره به حجم فراوان ورود گردشگران و مسافران به شهرک تاریخی ماسوله در فصول مختلف سال بویژه ایام تعطیل و تابستان، احداث پایانه مسافربری و استقرار امکانات رفاهی دیگر همچون پارکینگ در این منطقه را ضروری دانست.
همچنین همزمان با گرامیداشت هفته دولت،بانک اطلاعاتی نشانی کدپستی ۱۰رقمی در شهرک ماسوله راه اندازی شد.
برای اجرای این طرح که از سوی اداره کل پست استان گیلان و شهرداری ماسوله اجرا شده است ، ۹۲۹مکان مسکونی و تجاری در شهرک تاریخی ماسوله شناسایی وبر در ورودی این تعداد واحد مسکونی و تجاری کد پستی ۱۰رقمی نصب شد.
برای اجرای طرح بانک اطلاعاتی نشانی کدپستی ۱۰رقمی در شهرک تاریخی ماسوله ۳۰میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
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