عضو فراكسيون مشاركت : اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري آينده پايگاهي ندارند

عضو فراكسيون مشاركت در خصوص مباحث ترميم كابينه و اينكه برخي اين تغييرات را حركت ويژه اي دربرابر مجلس هفتم تلقي مي كنند به خبرنگار سياسي "مهر" ، گفت: مجلس هفتم اگر بخواهد روي وزراي ديگر حساسيت نشان دهد اين كار را مي كند، شايد همين بحثي كه آقاي خاتمي مي كردند يعني ناهماهنگي در گروه اقتصادي دولت مي تواند تنها دليل باشد ، چون ما رئيس جمهور را از نظر روحي انساني محجوب مي دانيم كه برخوردهاي منفي و حذفي انجام نمي دهد.

آيتي گفت: رئيس جمهور در خصوص ترميم كابينه يا تغييرات تصميم مي گيرند نه اعضاي هيات دولت ، يعني آقاي خاتمي است كه تصميم مي گيرد كسي را عزل كند يا نصب كند و اعتقاد ندارند كه وزارت كشور را عوض كند بلكه به اين نتيجه رسيده است كه در بخش اقتصادي مشكل وجود دارد و مطالبات مردم و حقوق بازنشستگان، حقوق معلمان و حقوقهاي معوقه و مسائل ديگري در كشور هست كه باعث نارضايتي شده است و تركيب جديدي را براي گروه اقتصادي دولت مطرح كردند تا بتوانند با هماهنگي مشكلات را حل كنند وباعث كاهش نارضايتي مردم شوند.

وي در خصوص انتخاب وزير كاروامور اجتماعي از حزب مشاركت و بالا رفتن وزن حزبي كابينه براي نتيجه گرفتن در انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: اين دو نفر كه تعيين شده اند هر دو مشاركتي هستند و حس مي شود كه مشاركت لابي كرده و توانسته رئيس جمهور را قانع كند كه هر دو عنصر را از نيروهاي مشاركتي بگذارد ، اين تقريبا به ذهن مي آيد كه مشاركت موفق شده است راي آقاي خاتمي را روي اين بحث بياورد.

آيتي تاكيد كرد: جبهه مشاركت بعنوان يك حزب همچون ديگر احزاب تمايل دارد كه تمام اعضاي كابينه ازحزب مشاركت باشند كه طبيعي است همانطور كه در زمان آقاي هاشمي كارگزاران چنين وضعي داشت، حتما در رياست جمهوري آينده ، احزاب جناح راست تمام كابينه را از تركيب عناصر خود مي گذارند كه اين در تمام دنيا مرسوم است ولي تا به حال آقاي خاتمي زيربار نظرات مشاركت نمي رفت اما در اين مورد به نظر مي آيد كه قبول كرد و پيشنهاد دو نفر مشاركتي را براي عضويت در دولت پذيرفت ، درحاليكه در كابينه اول يا دوم تركيبي از وزرا بودند كه يا اصلا دوم خردادي نبودند يا بعضا كارگزاراني بودند ، اما مشاهده مي شود كه آقاي خاتمي فراجناحي عمل كرده است اما در حال حاضر مشخص است كه مشاركت فعال بوده است.

عضو فراكسيون مشاركت تصريح كرد: دوم خرداديها با دو شكستي كه در انتخابات شوراها و مجلس هفتم متحمل شدند نشان دادند كه دوم خرداد براي رياست جمهوري آينده جايگاه و پايگاهي ندارد و با اين كارها نمي تواند وزن حزبي خود را بالا ببرد ، به نظر مي رسد كه دوم خرداد بايد به يك استراحت 8 ساله يعني دو دوره برود و در اين دوره خود را بازسازي سياسي كند و بعد حركت جديدي را شروع كند.