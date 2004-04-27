دكتر صحفي: نظرات خبرگزاريهاي رسمي داراي مجوز ارشاد، در تدوين آئين نامه لحاظ شده است

دكتر محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درگفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : آئين نامه تنظيم شده ، پس از ويرايش نهايي ، براي خبرگزاري هايي ارسال شده است كه از سوي مراكز رسيدگي به امور فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت فرهنگي دارند و از نظر ما به صورت رسمي فعاليت مي كند ، خبرگزاري هايي چون ايسنا ، فارس ، ايلنا و مهر ، خبرگزاري هايي بودند كه به جلسات هماهنگي دعوت شده ، آئين نامه براي آنها ارسال و نظرات پيشنهادي آنها نيز ، تا حد امكان در آئين نامه لحاظ شد .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، با اشاره به اينكه خبرگزاري هاي غير رسمي ، كه بدون هيچ مجوزي از ارشاد ، با هدف اطلاع رساني و با نام " خودخوانده " خبرگزاري فعاليت مي كنند ، آئين نامه تنظيم شده را دريافت نكردند ، گفت : طبيعي است مؤسساتي كه از وزارت ارشاد مجوزي دريافت نكرده اند ، از نظر ما رسميت ندارند .

صحفي در مورد اينكه چرا پس از فعال شدن تعداد زيادي خبرگزاري غير رسمي ، مسئله تنظيم آئين نامه مطرح شده است ، يادآورشد : بعضي از مؤسسات فعلي كه با عنوان خبرگزاري فعاليت مي كنند ، تنها براي ارائه اخبار و اطلاعات به روز از سوي مراكزي خاص فعال شدند و ادعاي خبرگزاري بودن آنها، بعد مطرح شد.

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تأكيد بر اينكه از نظر ما تنها خبرگزاري هايي كه از وزارت ارشاد مجوز فعاليت دريافت كرده اند ، فعاليت رسمي دارند ، گفت : تا وقتي آئين نامه فوق به تصويب نرسد ، مجوزي براي فعاليت رسمي هيچ خبرگزاري صادر نخواهد شد و فعاليت برخي خبرگزاري ها ، تنها به دليل داشتن مجوز از وزارت ارشاد ، مي تواند رسمي تلقي شود .

صحفي در ادامه با تأكيد براينكه تنها خبرگزاري دولتي كشور ، خبرگزاري ايرنا ( جمهوري اسلامي ايران ) است ، گفت : اين خبرگزاري قانون خاصي دارد كه در مجلس به تصويب رسيده و بر اساس آن عمل مي شود .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در مورد اينكه يكي از مديران خبرگزاي ها اعلام كرده است مسئوليت دبيرخانه رسيدگي به آئين نامه فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي را دارد ، گفت : هيچيك از مديران خبرگزاري ها عنواني رسمي براي همكاري در زمينه تنظيم آئين نامه ندارند ، ممكن است كه خبرگزاري هاي غير دولتي تشكل و جلسات درون سازماني داشته باشند و ادعاي مطرح شده ، مربوط به تصميمات همين جلسات داخلي باشد .

وي افزود: به موجب قانون برنامه سوم توسعه كشور به وزارت ارشاد تكليف شده بود، در طول برنامه سوم ، آئين نامه اي براي قانونمند شدن فعاليت خبرگزاري ها تنظيم شود كه در طول يكسال گذشته ، روي آن كار شد و با بهره گيري از نظرات مديران خبرگزاري ها در نشست هايي كه داشتيم ، آئين نامه اوليه تنظيم شد .

صحفي با اشاره به اينكه آئين نامه اوليه مراحل كارشناسي بسياري را براي تأئيد پشت سر گذاشته است گفت : آئين نامه فوق در كميته طرح و برنامه ارشاد وهمچنين كميته هاي كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت و درشوراي عالي برنامه ريزي وزارت ارشاد ، با حضور وزير مطرح شد ، در نهايت با اصلاحاتي مورد تأئيد قرارگرفت و براي تصويب به هيأت دولت ارائه شد .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد : پس ازتصويب آئين نامه، تمام خبرگزاري هاي فعال فعلي بايد وضعيت خود را با شرايط مندرج در آئين نامه فوق تطبيق دهند .

وي در مورد رسيدگي به جرائم خبرگزاري ها بر اساس آئين نامه پيشنهادي گفت : تخلفات خبرگزاري ها در مراحل اول ، از سوي وزارت ارشاد تذكر داده مي شود و در صورت بروز جرايم خبري و مطبوعاتي ، مسئله براي رسيدگي ، به دادگاه صالحه ارجاع داده خواهد شد.