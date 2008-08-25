پرونده های قضایی فارس از طریق اینترنت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالنبی نجیبی در بیستمین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان فارس، افزود: سیستم مدیریت پرونده های قضایی تاکنون در 12 واحد قضایی استان راه اندازی شده و تا پایان سال تمامی واحدهای قضایی استان را پوشش خواهد داد.

نجیبی همچنین از اتصال مجتمع های بزرگ شورای حل اختلاف در آینده به این سیستم خبر داد و بیان کرد: اطلاعات درج شده در سیستم مذکور از جمله اوقات دادرسی ، مرجع رسیدگی و صدور رأی در اینترنت قابل مشاهده است.

وی تاکید کرد: مراجعین می توانند با دریافت کلمه کاربری و رمز عبور ازشعبه مربوطه در واحد های قضایی که سیستم مدیریت پرونده های قضایی در آن راه اندازی شده است با مراجعه به آدرس www.judcms.ir یا از طریق لینک طعبیه شده در پایگاه اینترتی دادگستری استان به آدرس www.farsjudiciary.ir اطلاعات مربوطه را مشاهده کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان اعلام کرد: مشاهده نتیجه پرونده غیر از بحث ابلاغ الکترونیکی است که در نهایت در محیط اینترنت قابل مشاهده است.