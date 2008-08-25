۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۱۶

خروج حزب نواز شریف از ائتلاف حاکم پاکستان

در پی ادامه تنش سیاسی در پاکستان درباره انتخاب رئیس جمهور و بازگشت به کار قضات عزل شده، رهبر حزب مسلم لیگ-شاخه نواز از خروج حزبش از ائتلاف حاکم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ- شاخه نواز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: به خاطر عدم توجه ائتلاف حاکم به خواسته های ما و ناامید شدن از وضعیت موجود، تصمیم به خروج از ائتلاف گرفته ایم.

همچنین سخنگوی حزب مسلم لیگ- شاخه نواز نیز درباره دلایل اتخاذ چنین تصمیمی گفت: حزب مردم به قول خود مبنی بر بازگرداندن قضات برکنار شده از سوی "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق پاکستان عمل نکرده و پیش از نامزد کردن "آصف علی زرداری" رهبر خود در هفته گذشته برای پست ریاست جمهوری با شرکایش رایزنی نکرده است .

رهبران حزب مسلم لیگ- شاخه نواز امروز در لاهور نشستی را با حضور شریف برای بررسی خروج یا ماندن در ائتلاف برگزار کردند.

در پی کناره گیری داوطلبانه مشرف از قدرت و اعلام 6 دسامبر به عنوان زمان انتخابات ریاست جمهموری پاکستان، تلاش برای کسب قدرت بیشتر در میان احزاب این کشور افزایش یافته است.

