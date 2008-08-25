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۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۲۹

دلایل شکست در المپیک باید توسط کمیته ای بی طرف در مجلس بررسی شود

دلایل شکست در المپیک باید توسط کمیته ای بی طرف در مجلس بررسی شود

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: باید علل شکست تیمهای ایرانی در المپیک توسط کمیته ای بیطرف، بی نظر و جدا از دستگاه ورزش با استفاده از نظرات کارشناسان، سرپرستان و ورزشکاران بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی مرکز استان در جمع خبرنگاران افزود: موضوع ناکامی ورزش در المپیک از مسائل تکراری در سالهای گذشته بوده که به نوعی با تشکیل کمیته های بررسی علل شکست به صورت مقطعی و گذرا و بدون دستیابی به نتیجه خاصی اتفاق افتاده است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نباید ضعفهای دستگاه ورزش در پناه تک مدال طلای ساعی پنهان شود.

وی با بیان اینکه با اتمام تعطیلات مجلس، فراکسیون ورزش مجلس در شروع بکاردور جدید از مسئولان ورزش دعوت به عمل آورده و نسبت به بررسی علل شکست اقدام خواهد کرد، افزود: بررسی علل شکست باید به دور از مسائل حاشیه ای و دور از انتقام جوییهای شخصی و فردی و فقط برای مصلحت ورزش و ارائه راهکارهای مناسب برای عدم تکرار چنین وقایعی پرداخته شود.

یوسف نژاد تصریح کرد: دستگاه ورزش خود نیز می تواند حداقل با عذرخواهی و برکناری عوامل موثر در این شکست، بخشی از نگرانیها و زخمهای کهنه مربوط به ورزش را التیام بخشد.

وی همچنین افزود: فراکسیون ورزش مجلس می تواند با ارائه گزارش بی طرفانه ای، این حساسیت مجلس را پاسخگو باشد.

کد مطلب 738497

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