18 پروژه گردشگری در مازندران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران عصر دوشنبه در مراسم افتتاح نمادین این پروژه ها در واحد پذیرایی سار افزود: این پروژه ها در شهرستانهای ساری، سوادکوه، بابلسر، فریدونکنار، نوشهر، چالوس و رامسر با اعتبار بیش از 99 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

رحمت عباس نژاد خاطر نشان کرد: در میان این 18 پروژه هشت هتل و هتل آپارتمان در تنکابن، فریدونکنار، چالوس و رامسر، سه واحد پذیرایی در ساری، سوادکوه و بابلسر و سه رستوران در شهرستانهای رامسر، چالوس و نوشهر افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان گردشگری مازندران یادآور شد: 15 چشمه سرویس بهداشتی در منطقه سه هزار تنکابن جهت استفاده عموم به بهره برداری رسیده است.

عباس نژاد افزود: راه سازی به طول هزار و 800 متر و عرض 20 و 30 متر در مسیر دسترسی به دریا در فرح آباد ساری و راه ساری به طول سه کیلومتر و عرض کیلومتر در راه ساری داخلی پارک جوارم و سوادکوه از دیگر پروژه هایی است که در هفته جاری بازگشایی خواهد شد.