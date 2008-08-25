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۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۴۶

مردم کرج از فقر امکانات رنج می برند

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس گفت: مردم شهرستان کرج از کمبود امکانات رنج می برند و فاصله زیادی بین جمعیت و سرانه خدماتی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان بعداز ظهر امروز در شورای اداری شهرستان کرج اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی شهرستان کرج کمبود امکانات بیمارستانی و بهداشتی است به صورتی که این شهرستان دو میلیون نفری از داشتن بیمارستان تخصصی، دکتر متخصص و فوق تخصص و امکانات پزشکی محروم است.

وی افزود: مردم توقع بالایی از دولت خدمتگزار دارند و مسئولان به منظور رفع عقب ماندگی های شهرستان کرج باید برنامه ریزی های کلان و عزمی جدی داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هر شهرستانی نیاز به یک کمربندی برای تردد خودروهای سنگین دارد اما هنوز چنین کمربندی در کرج احداث نشده است و طرح مطالعات ادامه اتوبان شهید همت به سمت این کلانشهر نیز همچنان مسکوت است.

اکبریان یادآور شد: در هفته دولت که نمادی از عملکرد خوب دولت است و پروژه های عمرانی زیادی به بهره برداری می رسد چند مدرسه در کرج تخلیه شد و وزارت آموزش و پرورش با توجه به مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کوچکترین اقدامی برای رفع این مشکل انجام ندادند، که این امر باعث ناراحتی شهروندان شده است.

وی تاکید کرد: باتوجه به رشد بالای جمعیت در شهرستان کرج شهرهایی مانند خرمشهر که چهار هزار نفر جمعیت با چهار نانوایی داشته است و در حال حاضر 30 هزار نفر جمعیت دارد با همان تعداد نانوایی، که این امر باعث شده است که مردم این شهرها از کمبود نان رنج ببرند.

کد مطلب 738504

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