قيمت پايين بنزين موجب قاچاق آن به خارج از كشور شده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مجيد انصاري گفت: قيمت نفت ، گاز و بنزين را بايد بر مبناي قيمت متوسط حوزه نفتي خليج فارس بررسي كنيم ، در مي يابيم كه قيمت پايين آنها موجب قاچاق فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين به خارج از كشور خواهد شد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: قيمت بنزين در نفت خيزترين كشورهاي خليج فارس 290 تومان است و ما بايد كاري كنيم كه قاچاق اين فرآورده ها از كشور به اين كشورها مقرون به صرفه نباشد.

انصاري درباره مصوبه امروز مجلس در خصوص حذف يارانه مستقيم حامل هاي انرژي گفت: با اجراي اين مصوبه يارانه حامل هاي انرژي بصورت عمومي و يكسان به مردم پرداخت خواهد شد.

نماينده تهران تصريح كرد: آنچه امروز مجلس تصويب كرد قيمت گذاري بنزين در جهت فروش به مشتري نبود بلكه هدفمند كردن يارانه ها و درآمد ناشي از واقعي شدن نرخ فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين در 5 موضوع كمك مستقيم و جبراني آن از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير، مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي ، كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي، توليد خودورهاي دوگانه سوز و توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت يارانه اي و كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و اجراي طرحهاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاء فناوري وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف از مهمترين اهداف حذف يارانه مستقيم حامل هاي انرژي است.

انصاري نحوه ارائه يارانه را در قالب آئين نامه هاي اجرايي قابل اجراشدن دانست و گفت: دولت بايد در قالب اين آئين نامه ها يارانه را بصورت مستقيم يا در قالب خدمات خاص قابل اجرا دانست و گفت: دولت مي تواند براساس سطح حقوق كارمندان كارگران و حقوق بگيران و بيمه روستائيان يارانه ها را به اقشار مختلف پرداخت نمايد و يا از طريق قبوض مصرفي برق، آب، تلفن و گاز يارانه ها را به مردم پرداخت كنند.

رييس كميسيون تلفيق برنامه چهارم با تاكيد بر اينكه مجلس وظيفه دارد اصلاح ساختار اقتصادي كشور را براساس عقلانيت تصويب كند گفت: لايحه برنامه چهارم اگر ضمانت اجرايي نداشته باشد نمي تواند اهداف مورد نظر را محقق كند.

انصاري ادامه قاچاق بنزين و جلوگيري از واردات خودرو را موجب ضرر مضاعف مردم عنوان كرد و گفت: اگر قيمت بنزين واقعي نشود خودروسازان به دنبال بهبود كيفيت خودرو نخواهند بود و روند اسراف كارانه بنزين نيز كنترل و اصلاح نخواهد شد.

انصاري ادامه داد: تا زماني كه فشار بر كارخانجات خودروسازي افزايش نيابد آنان حاضر به سرمايه گذاري داوطلبانه در امر تحقيقات به منظور كاهش مصرف سوخت خودروها نخواهند بود.

مجيد انصاري با بيان اينكه قانون نحوه واردات خودرو از تصويب مجلس گذشته و بايد اجرا شود گفت: مجلس شوراي اسلامي هيچ گاه مانع واردات خودرو نبوده و نخواهد بود.