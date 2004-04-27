گفتگوي "مهر" با مديران عامل خبرگزاري هاي كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مهرنوش جعفري ضمن بيان اين مطلب افزود : در صورت تصويب اين آئين نامه در هيأت دولت ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر تأسيس و نحوه فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي نظارت خواهد كرد .

مهرنوش جعفري تصريح كرد : بر اساس اين آئين نامه خبرگزاري هاي غير دولتي نيز همچون ساير رسانه ها موظف به اجراي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي خواهند بود و بايد رويدادهاي ملي ، بين المللي و ديدگاهها را ، با رعايت موازين قانوني منتشر كنند ، خبرگزاري ها در انتشار اخبار و اطلاعات ، جز در مواردي كه مبناي اسلام و حقوق عمومي از قبيل نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و نيز مطالبي كه بر خلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي باشد ، آزاد هستند .

جعفري تأكيد كرد : اشاعه فحشا و منكرات ، اخبار كذب ، تحريف اظهارات و مطالب ديگران ، انتشار عكس ها ، تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، از جمله مواردي است كه اين خبرگزاري ها بايد از پرداختن به آنها اجتناب كنند .

مدير كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه و به ويژه طرح مسائل و اختلافات مذهبي ، نژادي و قومي ، تحريك افراد و گروهها به فعاليت عليه امنيت و منافع ملي كشور ، افشاي اسناد و اطلاعات محرمانه و اسرار نظامي ، نقشه ها و استحكامات نظامي ، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي ، محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني ، مواردي هستند كه خبرگزاري هاي غير دولتي ، نبايد اخبار مربوط به آنها را منتشر كنند .

وي تابعيت ايراني ، داشتن حداقل 30 سال سن ، عدم سابقه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد ، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا مدرك معادل در علوم حوزوي مورد تأئيد وزارت علوم و دارا بودن 5 سال سابقه مديريت خبر يا مدير مسئولي نشريات را از ديگر شرايط براي متقاضيان تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي عنوان كرد .

جعفري تأكيد كرد : مجوزهايي كه بر اساس مقررات سابق براي خبرگزاري ها صادر شده است به اعتبار خود باقي خواهد بود اما بايد پس از ابلاغ اين آئين نامه در مدت شش ماه نسبت به تطبيق با مفاد آن اقدام كنند.

جعفري با تصريح بر اينكه واگذاري امتياز خبرگزا ري ها به ديگر اشخاص جز با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممنوع است ، گفت : صاحبان امتياز تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي موظفند ، حداكثر ظرف مدت يك سال پس از اخذ مجوز فعاليت خود را بر اساس معيارهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز كنند ، در غير اين صورت مجوز صادر شده ، باطل خواهد شد .

گفتني است درنشست بهمن ماه مديرا ن خبرگزاري ها با دكتر عارف برلزوم هماهنگي با خبرگزاري ها براي تدوين آيين نامه تاكيد شده بود .

اين درحالي است كه علي رغم ارائه آيين نامه به دولت مسوول دبيرخانه بررسي آئين نامه فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي اعلام كرد : دومين نشست مديران خبرگزاري هاي كشور به منظور بررسي نهايي اين آئين نامه در چند روز آينده با حضور وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و مسوولان ذيربط برگزار مي شود.

مرجان شيخ الاسلام مدير خبرگزاري ميراث خبر از ذكر دقيق زمان تشكيل دومين جلسه مديران خبرگزاريهاي كشور باحضور وزير ارشاد ابراز بي اطلاعي كرد ، اما گفت : در صدد هستيم هرچه سريعتر اين نشست برگزار شود تا با قطعي شدن آئين نامه و تصويب آن درهيات دولت زمينه دسترسي همگان به اطلاعات، تنوير افكار عمومي و ارتقاء سطح دانش مردم و تامين مصالح ملي فراهم شود.

وي هرگونه بي اطلاعي مديران خبرگزاري ها از تنظيم آئين نامه فعاليت خبرگزاري ها را رد كرد وگفت: اين آئين نامه كه قرار است فعاليت خبرگزاري ها را قانونمند كنند و با كار كارشناسي و تبادل نظر با صاحب نظران و همفكري و مشورت با مديران خبرگزاريها تدوين خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه وجود آئين نامه قانوني براي فعاليت خبرگزاريهاي غير دولتي ضرورتي اجتناب ناپذير است اظهار داشت: پس از ارائه پيش نويس آئين نامه مذكور نسخه اي از آن در اختيار مديران خبرگزاري ها قرار گرفته است و قرار است صاحب نظران و مديران پيشنهادات و انتقادات خود را به وزارت ارشاد منعكس نمايند.

از سوي ديگر مدير عامل خبرگزاري فارس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : در اين آئين نامه تصميم گيري در مورد خبرگزاري ها بعهده وزارت ارشاد گذاشته شده است كه صحيح نيست و ما پيشنهادمان اين است كه اهميت خبرگزاري ها كمتر از مطبوعات نيست و همانطور كه در مورد يك روزنامه و حتي يك نشريه محلي بايد به دستگاه قضائي مراجعه كرد طبيعتا در مورد خبرگزاريها هم بايد چنين ضوابطي اعمال شود و وزارت ارشاد رأسا نمي تواند در مورد برخورد با خبرگزاري ها تصميم بگيرد.

وي افزود: بعضي از تعابيري كه در آئين نامه آمده مثل عمل به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي مقداري مبهم است، چون در گذشته هم به دليل اين ابهام مسائل و مشكلاتي را داشتيم و پيشنهاد كرديم كه بايد دقيق تر مشخص شود كه به چه نحوي بايد به خبرگزاري ها ابلاغ شود ، ضمن اينكه مطرح شود كه خبرگزاري ها تا چه زمان موظف هستند كه به آن مصوبه عمل كنند.

مديرعامل خبرگزاري فارس با اشاره به بندهاي موجود در اين آئين نامه افزود : بندي تحت عنوان انتشار اخبار كذب در اين آئين نامه تدوين شده كه آن تعبير وسيع است و بايد يك مقدار دقيق تر باشد در غير اينصورت عمل خبرگزاريها خيلي مقيد مي شود و شايد عملا نتوانند به وظيفه خود عمل كنند ، پيشنهاد ديگر ما اين بود كه اگر دستگاهي در ارائه اطلاعات و اخبار لازم به خبرگزاري ها احيانا كوتاهي يا امتناع كرد، خبرگزاري ها اين اجازه را داشته باشند كه از آن مقام شكايت كنند و موضوع را پيگيري كنند و موارد بسيار ديگري كه بصورت مكتوب ارائه شده است.

وي در خصوص نحوه مشورت وزارت ارشاد با خبرگزاري ها گفت: در اين راستا مراحلي طي شد كه در بخشي به وزارت ارشاد ايراد داشتيم كه در مراحل اوليه اين وزارتخانه ضعيف عمل كرد و با خبرگزاري ها مشورت جدي نكرد ، البته جلسه اي تشكيل شد اما آن جلسه ضعيف بود ، البته برخي از خبرگزاري ها هم شركت نكردند و در مراحل بعدي وزارت ارشاد آئين نامه را در جلسه اي به همه خبرگزاري ها ارائه كرد و آنها خواست تا نظرات خود را در مورد اين آئين نامه ارائه كنند ، البته براي ما روشن نبود كه آن در خواستي كه وزارت ارشاد كرد قبل ارسال آئين نامه به دولت بود يا بعد از آن ولي در عين حال آنها در آخرين اقدام از خبرگزاريها خواستند تا نظراتشان را مطرح كنند كه ما مطلب مفصلي را در اين راستا به وزارت ارشاد ارائه كرديم.

اين در حالي است كه رييس واحد مركزي خبر درخصوص آيين نامه ارائه شده به دولت براي خبرگزاري هاي غير دولتي گفت: من در جريان اين آيين نامه نيستم .

ايرج سبقتي درپاسخ به سوال خبرنگار سياسي "مهر" درباره مفاد اين آيين نامه گفت : تا بحال كسي با من درباره اين آيين نامه صحبت نكرده است و صرفا در جلساتي كه با مديران خبرگزاري ها داشتيم مطالبي را در باره آيين نامه ارشاد شنيده ايم.

وي با اشاره به اينكه در اين جلسات در اين باره نظر سنجي نشد تاكيد كرد : مسلما اگروزارت ارشاد در تدوين اين آيين نامه نظر كارشناسان وحتي خبرنگاران و كاركنان خبرگزاريهاي كشور و كارشناسان دانشگاهي را جويا مي شد نتايج بهتري حاصل مي آمد و آيين نامه از مقبوليت بيشتري نزد خبرگزاريها برخوردار مي بود .

امير محمد اسلامي مشاور مديرعامل خبرگزاري كار (ايلنا) نيز اصل توجه دولت به امر رسانه ها و خبرگزاري هاي غيردولتي را قابل تقدير دانست و گفت : هر گونه آئين نامه اي كه در اين زمينه تصويب مي شود بايد در جهت تثبيت ارتقاء اطلاع رساني آزاد و حقيقي باشد.

وي با تاكيد بر روند منطقي گسترش رسانه هاي غيردولتي خاطرنشان كرد: توسعه خبرگزاري هاي غيردولتي بنا بر ضرورت بخش هاي مختلف جامعه در زمينه اطلاع رساني بوده و بدون تاثير از تحولات و نگرشهاي درون جامعه نبوده است.

اسلامي تصريح كرد: رشد اين خبرگزاري ها در مجموع تا كنون به صورت عقلاني دنبال شده است و چنانچه اين رشد سير طبيعي خود را طي كند و دستخوش دخالت هاي بيروني ناگهاني نشود مي توان اميدوار بود كه درآينده در زمينه اطلاع رساني به نظامي با ثبات و در عين حال مطابق نيازهاي روز دست يابيم.

مشاور عالي خبرگزاري ايلنا افزود: اينكه در آينده درمهندسي اجتماعي و سياسي نظام نيز چه راهبردي در پي گرفته شود مي تواند بر وضعيت آرايش خبرگزاري ها موثر باشد، لااقل نهاد دولت در مفهوم كلان آن در خصوص اينكه به چند رسانه و خبرگزاري نياز دارد به نتيجه خواهد رسيد.

وي در خصوص اثر آئين نامه پيشنهادي به وضعيت فعاليت خبرگزاري ها و آزادي اطلاع رساني گفت: آنچه در اين زمينه اهميت دارد خود آئين نامه نيست بلكه تفسير از آئين نامه و شيوه اجراي آن است، حتي پيشرفته ترين اصول قانون اساسي را نيز مي توان با بدترين شيوه اي اجرا كرد.

مشاور عالي ايلنا با اشاره به اينكه تا كنون به طور مدون آئين نامه اي جهت خبرگزاري ها دريافت نكرده است، گفت: آنچه كه اينجانب نيز از مفاد آئين نامه مي دانم درحد گفته ها و شنيده ها و نيز به ميزاني است كه اخيرا منتشر شده است و اما در همين حد نيز بحث هايي را مي توان متوجه آن دانست.

وي افزود: انتظار مي رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دولت محترم در اين خصوص به گونه اي عمل كنند كه به سلامت فضاي رسانه اي و اصل نظارت آسيب وارد نشود.

اسلامي گفت: نه آنچه را كه گروههاي ضد انقلاب مي خوانند جدي و قابل اعتنا است و نه مطبوعات و رسانه هاي آنان شكل و شمايل رسانه حرفه اي را دارند اما وارونگي سياسي و پديدآمدن عدم اعتماد به رسانه هاي داخلي باعث مي شود محافل بحراني كه در فضاي مه آلود قادر به حياتند مورد توجه قرار گيرند.

اسلامي افزود: در اغلب مواقع خبرگزاري ها روايتگر بحث ها و حوادثي هستند كه چه بسا نسبت همگرايانه و يا همدلانه اي نيز با آن نداشته باشند، مناسب است در تدوين چنين قيودي ، وجه روايت گرايانه خبرگزاري ها مورد مداقه قرار گيرد.

مشاور عالي خبرگزاري كار نيز خاطرنشان كرد: تعريف نشر اكاذيب، تحريف و امثال آن نيز بهتر است با نگرش اصول حرفه اي انجام شود.

اسلامي همچنين اظهار داشت: در كنار اشتباهات و كم تجربگي هايي كه گاهي ممكن است در عملكرد خبرگزاري هاي جديد مشاهده شود، جوانگرايي و تاكيد بر عزم و انگيزه جوانان از علل عمده موفقيت و از اركان مهم گسترش رسانه هاي نوين است. مديران جوان خبرگزاري هاي غيردولتي متعادل تر از همتايان خود حتي در برخي رسانه هاي رسمي عمل كرده اند.

وي گفت: بر اساس آنچه كه منتشر شده است هنوز ابهامات زيادي حتي در نظارت و رسيدگي به تخلفات احتمالي خبرگزاري ها وجود دارد.

اميني مديرعامل خبرگزاري موج نيز با بيان اينكه دريك جلسه منسجم با خبرگزاري ها براي تدوين نقطه به نقطه اين آئين نامه بحث نشده است گفت : اگر خبرگزاريهاي غير دولتي را مطرح مي كنند هيچ دليلي ندارد كه دولت بدون اينكه بخواهد امتياز يا تسهيلاتي را براي خبرگزاريها فراهم كند ، آنها را كنترل كند.

وي با اشاره به اينكه خبرگزاري يك كار فني و صنفي است گفت: خبرگزاري ها بايد از ميان خودشان فضا و بستري را مهيا كنند و بعبارت ديگر بايد براي ساماندهي خبرگزاريهاي غير دولتي خود خبرگزاريها ابتدا متكفل اين معنا باشند و دولت براي اينكه بخواهد توسعه اطلاع رساني را كه در دستور كار دارد، انجام دهد بايد خبرگزاريهاي غيردولتي را حمايت كند نه اينكه بر آنها مديريت و كنترل كند ، بلكه بايد انها را در راستاي سياستهاي توسعه اطلاع رساني و ارتباطي حمايت كند ، اينكه بخواهند يك برنامه بدون هماهنگي و بدون كار كارشناسي كه خبرگزاريها در آن دخيل نباشند را به بهانه مقداري كمك مالي كه آنهم معلوم نيست سهم خبرگزاريها چقدر است پيگيري كند جاي سوال دارد.

مديرعامل خبرگزاري موج تصريح كرد: بايد از وزارت ارشاد در جهت گامي كه به منظور حمايتي از خبرگزاري ها و توسعه آنها برداشته است تشكر كرد همانطوري كه در جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهور مطرح شد بايد خود خبرگزاري ها در تدوين آئين نامه دخيل شوند ، ضمن اينكه تاكيد شد اين نظارت صنفي است و بايد توسط خود خبرگزاريهاي غيردولتي شكل گيرد.

وي اضافه كرد: اين گامي كه وزارت ارشاد برداشته خوب است به شرط آنكه بتواند مسير حمايت و پويايي را طي كند به شكلي كه خود خبرگزاريها سامانه اي را فراهم كنند و در راستاي سياستهاي كلي برنامه چهارم بتوانند قدم بردارند.

دكتر اميني با اشاره به اينكه با خبرگزاري موج پيش از تدوين اين آئين نامه مشورتي نشد گفت: با هيچ كدام از خبرگزاريها بصورت منسجم همفكري نشد حتي در يكي از جلسات خبرگزاريهاي دولتي نيز اعلام كردند كه در شرايط مساعدي در كوران كار قرار نگرفتند.

وي تاكيد كرد كه ما همچنان منتظر هستيم كه در كوران تصميم گيري اين آئين نامه قرار بگيريم.

مديرعامل خبرگزاري موج تصريح كرد : وزارت ارشاد در مقامي است كه مي تواند هر آئين نامه اي را به دولت ارائه كند اما اينكه اين آئين نامه چگونه براي خبرگزاري هاي غيردولتي الزام آور خواهد شد بايد قابل توجه دولت باشدو اينكه كه غيردولتي ها بايد ذي مدخل باشند.

اميني گفت: خبرگزاريهاي غيردولتي با سرمايه گذاري و انرژي خود در راستاي اهداف ملي گام برداشته اند كه بايد پشتيباني شوند و نبايد صرفا تصميمات كنترلي و بدون حمايت باشد يعني آئين نامه اي كه تهيه ميشود بايد متضمن حمايت باشد چون خبرگزاري غيردولتي يا خصوصي است يا از سوي ارگانهاي غيردولتي حمايت مي شود به هرحال بودجه و تلاشي كه مي كند در راستاي وظيفه ملي است وبايد از دولت مورد حمايت قرار گيرد ضمن اينكه در مورد اين آئين نامه بايد كار كارشناسي زيادي صورت گيرد.

علي رغم توجهات خاص وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به خبرگزاري ها ، به ويژه خبرگزاري هاي تخصصي ، براي تدوين آئين نامه تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي ، تنها از دو خبرگزاري نظر خواهي شده است .

ميثم زمان آبادي ، مدير عامل خبرگزاري ايپنا ( ورزش) در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : من براي اولين بار دريكي از سلسله نشست هاي مديران عامل خبرگزاري ها كه با حضور دكتر عارف ( معاون اول رئيس جمهوري ) برگزار شد ، از تهيه و تدوين اين آئين نامه و حتي نظر سنجي كه در اين مورد شده است ، مطلع شدم .

وي با اشاره به اينكه ، پس از اطلاع از تدوين آئين نامه اي در مورد تأسيس خبرگزاري ها ، پيگير موضوع شده است، گفت : من به عنوان مدير يك خبرگزاري تخصصي ، تا آن روز به هيچ عنوان در جريان اين موضوع نبودم و گله خود را به دكتر صحفي ، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كردم كه نتيجه اي در پي نداشت .

زمان آبادي با اشاره به اينكه در چند نشست ديگر نيز اشاره هايي گذرا به موضوع تأسيس خبرگزاري هاي غيردولتي شده است ، گفت : اگر اشتباه نكنم ، به دنبال پيگيريهاي خود متوجه شدم، تنها از دو خبرگزاري ايسنا و فارس نظرخواهي شده است و مشخص شد كه متأسفانه، علي رغم تأكيد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مبني بر اهميت فعاليت خبرگزاري هاي تخصصي ، زير مجموعه ايشان ، يعني معاونت مطبوعاتي ، نگاه عمومي و يكساني به خبرگزاري ها ندارد .

مدير عامل خبرگزاري ايپنا افزود : در مدت بيش از يكسالي كه بنده مدير يك خبرگزاري هستم ، دكتر صحفي به اينجانيامده ، از من نيز براي ملاقات حضوري دعوتي نشده و حتي درخواستهاي ما براي ملاقات با ايشان هم بي نتيجه بوده است .

وي درمورد فعال شدن خبرگزاري هاي غير دولتي گفت : به طور طبيعي موافق اين اتفاق هستم و از تكثر آراء وايجاد زمينه هاي مناسب ، به منظور اطلاع رساني بهتر دفاع مي كنم .

مدير عامل خبرگزاري شانا وابسته به وزارت نفت نيز با اشاره به تدوين مقررات نحوه عملكرد خبرگزاريهاي غيردولتي گفت: در اين خصوص با خبرگزاري شانا هيچگونه مشورتي نشده است.

آرين خواه مديرعامل خبرگزاري شانا در گفتگو با خبرنگارسياسي مهر، در خصوص مقررات تدوين شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر چگونگي عملكرد خبرگزاريهاي غيردولتي گفت: تا كنون اين مقررات را نديده ام و خبر نداشتم البته ممكن است به اين دليل باشد كه "شانا" يك خبرگزاري تخصصي است، اما با توجه به اينكه غيردولتي هستيم بايد در جريان قرار مي گرفتيم.

وي اضافه كرد: تاكنون هيچ مشورتي باما نشده است و احساس مي كنم با خبرگزاريهاي ديگر نيز در خصوص تدوين اين مقررات مشورتي نشده باشد.

رحيم خاكي مديرعامل خبرگزاري قرآن (ايكنا) هم از مقررات دولت براي خبرگزاريهاي غير دولتي اظهار بي اطلاعي كرد و با تاكيد بر اينكه ما از قانونمند شدن استقبال مي كنيم گفت: تنظيم آئين نامه فعاليت خبرگزاريها به شيوه فعلي و بدون تبادل نظر با كليه صاحبان فن، متخصصين رسانه و مطبوعات غير كارشناسي است.

رحيم خاكي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، فعاليت خبرگزاريهاي غير دولتي در كشور را پديده اي جديد دانست و گفت: تعجب آور است براي تصويب آئين نامه اي كه هيچ پيشنه اي در كشور نداشته است ، بدون كار كارشناسي و نظر خواهي عمومي از اساتيد و صاحب نظران عرصه رسانه و مطبوعات آئين نامه اي تدوين شود كه هنوز نظرات مديران خبرگزاريها در خصوص آن گرداوري نشده است.

مديرعامل خبرگزاري قرآن، وجود يك سيستم نظارتي و تدوين آئين نامه براي سامان دهي فعاليت خبرگزاريها را ضروري خواند و گفت: بايد خبرگزاريهاي دولتي و غير دولتي و خصوصا خبرگزاريهاي تخصصي به طور دقيق و كارشناسانه و براساس رويكرد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ورزشي تعريف شوند.

خاكي گفت: هنوز تفاوت سايت، پايگاه اطلاع رساني و خبرگزاري در ايران مشخص نيست و هر يك خود را خبرگزاري مي دانند.

مديرعامل ايكنا با تاكيد بر اينكه در تدوين آئين نامه بايد از تجربه خبرگزاريهاي كنوني استفاده شود، گفت: اميدواريم حمايت از موسسات غير دولتي از جمله خبرگزاريهاي در حد شعار باقي نماند.

خاكي با تاكيد بر اينكه بايستي با اين پديده جديد بطور منطقي و كارشناسانه برخورد كرد، گفت: كمبودها و نقاط ضعف و قوت و كاستي هاي موجود در آئين نامه مصوب مرتفع شود و اين امر مستلزم برگزاري نشستهاي تخصصي با اهالي مطبوعات، رسانه ها و صاحب نظران است

مديرعامل خبرگزاري سينا نيز آيين نامه دولت براي خبرگزاري هاي غير دولتي را مبهم خواند و گفت اين آيين نامه دربعضي قسمتها با قانون اساسي هم سازگارنيست.

خسرو طالب زاده درگفت وگوبا خبرنگار سياسي مهر افزود: اين آيين نامه دربخش اجراي اقدام مناسبي است چرا كه افراد براي تاسيس وثبت خبرگزاري ها مي دانند كه چگونه اقدام كنند.

وي ادامه داد: تعريف خبرگزاري غير دولتي دردوبخش ازاين آيين نامه تضاد داردواين اولين خطاي اين آيين نامه است .

وي اظهارداشت: درقانون اساسي بحث آزادي مطبوعات مشخص شده ورسيدگي به جرايم مطبوعاتي منوط برتشخيص هيات منصفه است امادراين آيين نامه سازوكارها ي حقوقي با توجه به اينكه كاردرخبرگزاري ها ازجنس مطبوعات نيست روشن و مشخص نشده است .

طالب زاده افزود: من معتقد هستم اين آيين نامه به علت مبهم بودن براي خبرگزاريها مشكل سازخواهد شد .

وي گفت: اين آيين نامه با فضا وجريانات خبري تضاد دارد وبسيار عقب تر از قانون مطبوعات است .

مديرعامل خبرگزاري سينا بيان داشت: اگر براي تدوين اين آيين نامه از كارشناسان استفاده مي شد مسلما روشن تر وشفاف تر بود.

وحيد طوفاني مدير عامل خبرگزاري پانا با اشاره به تصميم وزارت ارشاد مبني بر تنظيم آيين نامه قانوني فعاليت خبرگزاري ها در كشور گفت : اگر اين آيين نامه بتواند خبرگزاري ها را مورد حمايت قرار دهد نبايد آن را تهديد تلقي كرد بلكه بايد اين را يك فرصت دانست.

وي درباره آيين نامه وزارت ارشاد اسلامي در خصوص خبرگزاري هاي خصوصي گفت : متاسفانه در اين زمينه مشورتي با اينجانب نشده است و هيچ كدام از مديران خبرگزاري از متن اين آيين نامه اطلاع ندارند و فقط از طريق خبرها اطلاعات كمي منتشر شد كه آن هم براي اظهار نظر كردن بسيار كم است .

وي با اشاره به اينكه اگر اين آيين نامه بتواند مسائل مالي خبرگزاري ها را تامين كند خوب است اظهار داشت : آيين نامه اگر اولا بتواند يك موقعيت حقوقي بهتري به خبرگزاري ها بدهد دوم اينكه گشايش اعتبارات را بوجود آورد مفيد است زيرا تمام خبرگزاري ها مشكلات خاص خود را دارند .

وي برخي مسائل مربوط ديگردر آيين نامه را جزيي خواند گفت : چون خبرگزاري ها تابعيت جمهوري اسلامي را دارند بنابراين نمي توانند خارج از منافع ملي و اهداف نظام حركتي انجام دهد مشكل اصلي وضعيت حقوقي است تا جايگاه اين خبرگزاري ها روشن شود.

وي تصريح كرد : اگر طبق آيين نامه جديد مكان خبرگزاري ها و جايگاه آنها مشخص شود تماسها منظم و قدرت پاسخگويي مشخص تر مي شودو خبرگزاري ها مي توانند ازنكات منفي و مثبت خود آگاه شوند.

مدير عامل پانا با انتقاد از عدم مشورت با مديران خبرگزاري ها در خصوص اين آيين نامه گفت : اينكه آنها بيايند مطلبي را عنوان كنند و ما هيچ نظري را مطرح نكنيم نمي تواند نكته مفيدي اتفاق افتد. بهر حال اگر قرار است كه خبرگزاري زير پوشش يك مكان خاص قرار گيرد بايد انتظارات آن خبرگزاري نيز مورد توجه قرار گيرد .

اسماعيل عسلي مديرعامل شبكه خبري قسط نيز ضمن ابراز بي اطلاعي از تنظيم و تدوين آئين نامه قانون فعاليت خبرگزاريها توسط وزارت ارشاد تاكيد كرد آئين نامه بايد با نظر مديران خبرگزاريها و صاحب نظران تدوين شود درغير اين صورت غير قابل اجراست.

وي با بيان اينكه در تدوين قانون آئين نامه مزبور بايد نظر مديران و صاحبنظران رسانه و مطبوعات گرفته شود گفت: از بنده به عنوان مديرعامل خبرگزاري قسط تاكنون در هيج جلسه اي براي تنظيم آئين نامه دعوت بعمل نيامده است.

عسلي قانونمندشدن فعاليت خبرگزاري ها را موجب تقويت آنان دانست و گفت: معتقدم مجموع نفرات مديرات خبرگزاريها در بند بند اين آئين نامه بايد گرفته شود تا در صورت اجرايي شدن مشكل ساز نشود.

وي با تاكيد بر اينكه آئين نامه بايد بدون تبعيض و نگرش خاص به خبرگزاريها فعاليت آنان را قانونمند كند، گفت: اگر قرار است وزارت ارشاد بعنوان مسوول ترويج صحيح فرهنگ اسلامي و ملي از موسسات غير دولتي حمايت كند بايد بودجه آنان را براساس عملكرد و در برگيري آنان تخصيص داده شود.

مديرعامل شبكه خبري قسط گفت: دولت بايد از همه خبرگزاريها چه آن دسته كه مستقل عمل مي كنند و چه گروهي كه در درون يك سازمان دولتي فعاليت مي كنن، حمايت و پشتيباني كند.

مدير شبكه خبردانشجو گفت: من ازمقررات دولت براي خبرگزاري هاي غير دولتي اطلاع خاصي ندارم وتنها اطلاعاتي كه دراختيار مااست همان خبرهاي منتشره دراين زمينه است.

نريمان جام شوراني درگفت وگو با خبرنگارسياسي "مهر" افزود: گرچه شبكه خبردانشجو يك سايت دولتي ووابسته به سازمان بسيج دانشجويي است اما وزارت ارشاد هيچگونه اطلاعي را دراين زمينه دراختيارمانگذاشته است.

وي ادامه داد: آنچه كه از آئين نامه تا كنون ديده ام ، نيمه پرليوان ومطابق با خواسته هاي وزارت ارشاد است اما لازم بود اين وزارت خانه تمامي مديران خبرگزاري ها را مطلع مي كرد.

با اين حال معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت : اينكه برخي از خبرگزاري هاي اعلام كرده اند در جريان تنظيم آئين نامه تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي نبوده اند ،چندان صحيح به نظر نمي رسد چرا كه در جلساتي با حضور مديران خبرگزاري ها و همچنين وزير ارشاد ، موضوع تنظيم آئين نامه مطرح شده است و در تنظيم مفاد پيشنهادي ، از نظرات آنها نيز استفاده شده است .

دكتر محمد صحفي ، درگفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : آئين نامه تنظيم شده ، پس از ويرايش نهايي ، براي خبرگزاري هايي ارسال شده است كه از سوي مراكز رسيدگي به امور فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت فرهنگي دارند و از نظر ما به صورت رسمي فعاليت مي كند ، خبرگزاري هايي چون ايسنا ، فارس ، ايلنا و مهر ، خبرگزاري هايي بودند كه به جلسات هماهنگي دعوت شدند ، آئين نامه براي آنها ارسال و نظرات پيشنهادي آنها نيز ، تا حد امكان در آئين نامه لحاظ شد .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، با اشاره به اينكه خبرگزاري هاي غير رسمي ، كه بدون هيچ مجوزي از ارشاد ، با هدف اطلاع رساني و با نام " خودخوانده " خبرگزاري فعاليت مي كنند ، آئين نامه تنظيم شده را دريافت نكردند ، گفت : طبيعي است مؤسساتي كه از وزارت ارشاد مجوزي دريافت نكرده اند ، از نظر ما رسميت ندارند .

صحفي در مورد اينكه چرا پس از فعال شدن تعداد زيادي خبرگزاري غير رسمي ، مسئله تنظيم آئين نامه مطرح شده است ، يادآورشد : بعضي از مؤسسات فعلي كه با عنوان خبرگزاري فعاليت مي كنند ، تنها براي ارائه اخبار و اطلاعات به روز از سوي مراكزي خاص فعال شدند و ادعاي خبرگزاري بودن آنها، بعد مطرح شد.

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تأكيد بر اينكه از نظر ما تنها خبرگزاري هايي كه از وزارت ارشاد مجوز فعاليت دريافت كرده اند ، فعاليت رسمي دارند ، گفت : تا وقتي آئين نامه فوق به تصويب نرسد ، مجوزي براي فعاليت رسمي هيچ خبرگزاري صادر نخواهد شد و فعاليت برخي خبرگزاري ها ، تنها به دليل داشتن مجوز از وزارت ارشاد ، مي تواند رسمي تلقي شود .

صحفي در ادامه با تأكيد براينكه تنها خبرگزاري دولتي كشور ، خبرگزاري ايرنا ( جمهوري اسلامي ايران ) است ، گفت : اين خبرگزاري قانون خاصي دارد كه در مجلس به تصويب رسيده و بر اساس آن عمل مي شود .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در مورد اينكه يكي از مديران خبرگزاي ها اعلام كرده است مسئوليت دبيرخانه رسيدگي به آئين نامه فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي را دارد ، گفت : هيچيك از مديران خبرگزاري ها عنواني رسمي براي همكاري در زمينه تنظيم آئين نامه ندارند ، ممكن است كه خبرگزاري هاي غير دولتي تشكل و جلسات درون سازماني داشته باشند و ادعاي مطرح شده ، مربوط به تصميمات همين جلسات داخلي باشد .

وي افزود: به موجب قانون برنامه سوم توسعه كشور به وزارت ارشاد تكليف شده بود، در طول برنامه سوم ، آئين نامه اي براي قانونمند شدن فعاليت خبرگزاري ها تنظيم شود كه در طول يكسال گذشته ، روي آن كار شد و با بهره گيري از نظرات مديران خبرگزاري ها در نشست هايي كه داشتيم ، آئين نامه اوليه تنظيم شد .

صحفي با اشاره به اينكه آئين نامه اوليه مراحل كارشناسي بسياري را براي تأئيد پشت سر گذاشته است گفت : آئين نامه فوق در كميته طرح و برنامه ارشاد وهمچنين كميته هاي كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت و درشوراي عالي برنامه ريزي وزارت ارشاد ، با حضور وزير مطرح شد ، در نهايت با اصلاحاتي مورد تأئيد قرارگرفت و براي تصويب به هيأت دولت ارائه شد .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد : پس ازتصويب آئين نامه، تمام خبرگزاري هاي فعال فعلي بايد وضعيت خود را با شرايط مندرج در آئين نامه فوق تطبيق دهند .

وي در مورد رسيدگي به جرائم خبرگزاري ها بر اساس آئين نامه پيشنهادي گفت : تخلفات خبرگزاري ها در مراحل اول ، از سوي وزارت ارشاد تذكر داده مي شود و در صورت بروز جرايم خبري و مطبوعاتي ، مسئله براي رسيدگي ، به دادگاه صالحه ارجاع داده خواهد شد.