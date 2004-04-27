دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا قهرماني تيم فوتسال ايران را تبريك گفت

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه تيم ملي فوتسال كشورمان با شكست تيم ملي فوتسال ژاپن به ششمين عنوان قهرماني پي در پي خود دررقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا دست پيدا كرد، پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا باارسال پيامي به علي اكبرعرفانيان دانشوردبيركل فدراسيون فوتبال كشورمان اين پيروزي رابه فدراسيون فوتبال ايران تبريك گفت.
پيترولاپان دراين پيام نسبت به كسب ششمين مقام قهرماني تيم ملي فوتسال ايران وراهيابي اين تيم به رقابتهاي جام جهاني فوتسال ابراز خرسندي كرد.
پيتر ولاپان دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا قهرماني تيم ملي فوتسال كشورمان را تبريك گفت.
به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه تيم ملي فوتسال كشورمان با شكست تيم ملي فوتسال ژاپن به ششمين عنوان قهرماني پي در پي خود دررقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا دست پيدا كرد، پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا باارسال پيامي به علي اكبرعرفانيان دانشوردبيركل فدراسيون فوتبال كشورمان اين پيروزي رابه فدراسيون فوتبال ايران تبريك گفت.
کد مطلب 73857
نظر شما