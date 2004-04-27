  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۳۴

دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا قهرماني تيم فوتسال ايران را تبريك گفت

پيتر ولاپان دبير كل كنفدراسيون فوتبال آسيا قهرماني تيم ملي فوتسال كشورمان را تبريك گفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه تيم ملي فوتسال كشورمان با شكست تيم ملي فوتسال ژاپن به ششمين عنوان قهرماني پي در پي خود دررقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا دست پيدا كرد، پيترولاپان دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا باارسال پيامي به علي اكبرعرفانيان دانشوردبيركل فدراسيون فوتبال كشورمان اين پيروزي رابه فدراسيون فوتبال ايران تبريك گفت.
پيترولاپان دراين پيام نسبت به كسب ششمين مقام قهرماني تيم ملي فوتسال ايران وراهيابي اين تيم به رقابتهاي جام جهاني فوتسال ابراز خرسندي كرد.

کد مطلب 73857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها