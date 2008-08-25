دکتر ثقفی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد افزود: طبق توافق آقای نصر و آیت‌الله طباطبایی قرار شد که آقای طباطبایی یکسری کتابهایی برای تدریس در دانشگاه هاروارد تألیف کنند. براین مبنا که هر عقیده را باید از معتقدان وعالمان آن عقیده شنید و یاد گرفت. چون عمده منابع در غرب در این زمینه به نام اهل سنت مطرح بوده است مرحوم علامه طباطبایی خواسته که از موضع یک عالم شیعه در مورد اصل مذهب و وحی و متون مقدس که قرآن کریم است، عمده‌ترین معارف آن مکتب را بیان کند یا بنویسد.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: از این جهت علامه طباطبایی کتاب اول را با عنوان "شیعه در اسلام" نوشت. این کتاب را دکتر سیدحسین نصر به انگلیسی در آورد و آن را در دانشگاه هاروارد تدریس کرد. بعداً ترجمه فارسی این کتاب را آقای احمد آرام انجام داد و انتشارات فراهانی چاپ کرد. جلد دوم این سری از کتابها "قرآن در اسلام" بود که آن را نیز دکتر نصر به انگلیسی ترجمه کرد و باز احمد آرام آن را به فارسی ترجمه کرد.

دکتر ثقفی تصریح کرد: سومین بخش از این سری کتابها، کتاب "گزیده‌ای از معارف تشیع" است که این معارف عمدتاً از حضرت علی (ع)، امام صادق (ع)، امام باقر (ع) و امام رضا ( ع) هستند با شرح حالی از ائمه دوازده گانه. این کتاب در سه بخش است 1-در باب خدا وصفات او و توحید و نبوت، که عمده‌ترین منابع از بحار الانوار و منابع تشیع است. 2-حاکمیت در اسلام و عهدنامه مالک اشتر و 3-دعای عرفه امام حسین و دعای مکارم الاخلاق و مقداری از صحیفه سجادیه.

این استاد دانشگاه در انتها گفت: این کتاب را ویلیام چتیک به انگلیسی ترجمه کرده است با توضیحات و نکاتی در رابطه با محتوای هر فصل. مرکز نشر محمدا تراست هم آن را زیر نظر دکتر نصر با مقدمه‌ای از آقای طباطبایی و مقدمه‌ای از ویلیام چتیک و توضیحاتی مقدماتی از حسین نصر در انگلیس چاپ کرده است. این کتاب را بنده به همراه دخترم که لیسانس زبان انگلیسی دارد به فارسی روان ترجمه کرده‌ایم. این اثر بنا است از سوی مرکز بررسیهای اسلامی منتشر شود.