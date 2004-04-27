علي رهبر : رابطه مطهري با نهج البلاغه عاشقانه است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري مهر، وي در ابتداي سخنان خود پس از خواندن چند بيت ازيكي از شاعران ايران زمين گفت : نهج البلاغه براي ما شيعيان مرامنامه زندگي ، منشور عدالت انساني ، كارنامه تابناك قسط قرآني وافتخار اسلام و مسلماني است. نهج البلاغه چكاد غدير، خون عاشورا و نبض همه شهادت هاست.

دكتررهبرافزود : مطهري به اقتضاي خلوص روش وسرشت خود، دررواج اين مرامنامه انساني درجامعه ايران تلاش كرد وازاين حيث درموضع گيري انديشمندان اسلامي دربرابرمتفكران غربي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.

وي در ادامه گفت : پس ازگشوده شدن دروازه هاي سرزمين ما به روي انديشه هاي غربي ، مطهري با عزيمت ازقم به تهران با كمال جديت وصداقت ازدين دفاع كرد ، چون ايشان آشنايي عميق با فلسفه و فرهنگ اسلامي داشت و با اتكا به اين آگاهي وبا استفاده ازترجمه هاي فارسي موجود آثار فلسفي غرب، به مطالعه آراء و نظرات آنان پرداخته و درفهم اين انديشه ها چنان استعدادي ازخود نشان داد كه موجبات تعجب مترجمان اين آثار را به همراه داشت.

وي در پايان سخنان خود گفت : نهج البلاغه علي رغم تمامي شكوه وعزتش مدتها مورد غفلت قرار گرفت ، به نظر من استاد مطهري تحت ارشاد نفس مطهر علي (ع) قرار داشت و در اين راه به مقام معرفت راه يافت ، وي با علاقه دائم درنهج البلاغه به مراحل نهايي قرب دست پيدا كرده است .