اردن از روي كار آمدن نمايندگان اكثريت ملت عراق نگران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، ميشل اليو ماري وزير دفاع فرانسه روز گذشته در امان آخرين مرحله از سفر خود به چهاركشور عربي را به پايان برد .

وي گفت : كشورهاي خاورميانه و رهبران آن بي نهايت از اوضاع كنوني عراق نگران هستند و برخي نسبت به آن بدبين هستند.

اليو ماري با پادشاه اردن و وزير امور خارجه و فرمانده نيروي هوايي اين كشور ديدار و گفتگو كرد.

به گفته وزير دفاع فرانسه، سران منطقه از تبديل عراق به كانون بي ثباتي و هرج و مرج وتاثيرات خطرناك خود بر برخي كشورهاي منطقه هراس دارند.

منابع فرانسوي به نقل از مقامات اردني كه با وزير دفاع فرانسه ديدار كردند، اعلام كردند پادشاه اردن به وزير دفاع فرانسه تاكيد كرده است تا زماني كه سني ها و اكراد عراق اين احساس را دارند كه آينده اي براي آنها در عراق وجود ندارد اين كشور روي ثبات را نخواهد ديد.

به گفته منابع فرانسوي ، رهبران اردني نسبت به نفوذ و نقش ايران در عراق براي به قدرت رساندن شيعيان به عنوان اكثريت ملت عراق و سلطه آنها بر عراق ابراز نگراني كرده اند.



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