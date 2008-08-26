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۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

11 طرح تعاونی در شهرستان کوهدشت به بهره برداری رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون شهرستان کوهدشت از بهره برداری 11 طرح تعاونی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، علی سوری، شب گذشته در حاشیه افتتاح این طرحها اظهار داشت: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاههای کوچک زودبازده اقتصادی به بهره برداری می رسند.

وی تصریح کرد: این طرحها به طور همزمان در بخشهای مرکزی، رومشکان، درب گنبد، طرحان و کوهنانی به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس اداره تعاون شهرستان کوهدشت با بیان اینکه این 11 طرح در قالب طرحهای تعاونی شن و ماسه کوهی، کابینت سازی، صنایع چوبی، بسته بندی حبوبات، مرغ گوشتی و پروار بندی گوساله افتتاح شده اند، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از طرحهای هفته دولت در شهرستان کوهدشت بیش از 73 نفر مشغول به کار شده اند.

کد مطلب 738678

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