11 طرح تعاونی در شهرستان کوهدشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، علی سوری، شب گذشته در حاشیه افتتاح این طرحها اظهار داشت: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاههای کوچک زودبازده اقتصادی به بهره برداری می رسند.

وی تصریح کرد: این طرحها به طور همزمان در بخشهای مرکزی، رومشکان، درب گنبد، طرحان و کوهنانی به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس اداره تعاون شهرستان کوهدشت با بیان اینکه این 11 طرح در قالب طرحهای تعاونی شن و ماسه کوهی، کابینت سازی، صنایع چوبی، بسته بندی حبوبات، مرغ گوشتی و پروار بندی گوساله افتتاح شده اند، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از طرحهای هفته دولت در شهرستان کوهدشت بیش از 73 نفر مشغول به کار شده اند.