فعاليتهاي هسته اي ايران كاملا صلح آميز و در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر سيدحسين موسويان كه در جمع فرماندهان و مديران ومسوولان نيروي زميني ارتش سخن مي گفت: جهان و به ويژه قدرت هاي برتر ترديدي در مورد ماهيت صلح آميز بودن حكايتهاي هسته اي ايران ندارند، به خاطر اغراض سياسي حاضر به اعتراف علني در اين مورد نيستند.

اين كارشناس مسايل سياسي و بين المللي عدم اجتماعي بين المللي در رابطه با سياست آمريكا در عراق را از جمله نابسامانيها و دشواريهاي سياسي اين كشور دانستكه تا مدتها در گرداب آن فرو خواهد رفت.

وي در ادامه افزود: آمريكا در حالي مسايل هسته اي ايران را مطرح و بر عليه آن اقدام مي نمايد كه اسرائيل بزرگترين قدرت هسته اي منطقه با پشتوانه اين كشور تمامي قطعنامه هاي سازمان ملل را باطل و خود را ملزم به رعايت هيچ يك از قوانين و مقررات صلح بين المللي نمي داند و همواره با توليد و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي و ترور به سياست هاي ددمنشانه بر عليه ديگر كشورها ادامه مي دهد.