كودتاي پل برمرعليه ملت عراق

طي روزهاي گذشته برمر با بيش از 1500 تن از اعضا سابق حزب بعث ازجمله ژنرال سلطان هاشم احمد وزيردفاع سابق، ژنرال ماهرعبدالرشيد فرمانده اسبق نيروهاي شرق دجله درطول جنگ تحميلي عراق عليه ايران، محمد زمام عبدالرزاق، عزيرصالح النومان، فاضل محمودغريب، عبدالباقي عبدالكريم السعدون، يحيي عبدالله العبودي، عقله عبد صقر الكبيسي، رشيد طعان العزاوي، هدي صالح عماش، غازي حمود العبيدي، سعد عبدالمجيد الفيصل از اعضاء بلند پايه سابق حزب بعث ديدار وگفتگو كرد .

گفته مي شود دراين ديدارحاكم غيرنظامي آمريكا ازاعضاء سابق حزب بعث خواسته است تا ضمن بازگشت به پست هاي قبلي خود دربرقراري امنيت عراق نيروهاي آمريكا را ياري دهند .

اگرچه پل برمرنهايت تلاش خود را براي برقراري امنيت در عراق با هدف ايجاد برگ برنده انتخاباتي براي جرج بوش در راستاي پيروزي درانتخابات رياست جمهوري آينده، به كارمي گيرد اما به نظرمي رسد برمردرصدد انجام كودتاي نظامي به سبك كودتاهاي سابق عراق، مي باشد .

اين توطئه يعني تهيه مقدمات كودتا عليه مردم عراق، باشركت آمريكا، برخي كشورهاي منطقه، و نماينده عرب سازمان ملل در عراق، در حال شكل گيري است .

بركناري اعضاء برجسته شوراي حكومت انتقالي عراق وعدم استفاده پل برمر ازوجود افسران بلند پايه شيعي، براي تشكيل ساختارارتش آينده عراق نشان مي دهد كه دست هاي آشكار وپنهان درحال سازماندهي توطئه خطرناكي عليه مردم اين كشور، مي باشند .

پل برمركه درانجام ماموريت خود درعراق با شكست مواجه شده است، با همكاري كشورهاي عرب منطقه كه ازشكل گيري يك حكومت مردمي درعراق بشدت وحشت دارند،سعي مي كند تا قبل ازانتخابات آينده آمريكا به هرقيمتي يك" امنيت گورستاني " درعراق ايجاد كند .

نماينده دبيركل سازمان ملل نيز كه داراي رويكردي بشدت" قوميت گرا"است از طريق دادن مشروعيت به اشغال عراق، تلاش مي كند تا يك حكومت قومي وبعثي بدون حضور شخصيت هاي شيعه در اين كشور حاكم شود .

اين طرح اندكي پس ازاشغال عراق توسط نيروهاي آمريكا وبا مشورت كارشناسان سياسي ونظامي چند كشورعربي، به عنوان آخرين راهبرد نيروهاي اشغالگر در صورت عدم موفقيت در عراق ، تهيه شده است .

به همين دليل با اينكه بيش از يكسال از اشغال عراق ودستگيري بيش از5 هزار نفراز اعضاء سابق حزب بعث مي گذرد ، حاكم غير نظامي آمريكا ازتحويل اين افراد به شوراي حكومت انتقالي براي محاكمه آنان، خودداري مي كند .

همچنين جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديگر از تكرار شعارسابق خود مبني برايجاد دموكراسي درعراق ،خود داري مي كند وتصميم گيري درباره آينده اين كشوررا به حاكم غير نظامي آمريكا، كارشناسان نظامي پنتاگون و نماينده دبير كل سازمان ملل درعراق واگذار كرده است .

در هر حال پل برمراكنون بدون توجه به اوضاع داخلي عراق درحال بازي كردن با آتش است كه اين بازي خطرناك متاسفانه نه تنها عراق بلكه منطقه را بسوي بحراني نا شناخته سوق مي دهد .

موضوع بازگشت زنرالهاي خون آشام بعثي و افراد بدنام رژيم سابق به مراكز قدرت درعراق، حساسيت مراجع مذهبي واكثريت ملت اين كشوررا برانگيخته است، واگراين طرح عملي شود قطعا مردم عراق آرام نخواهند نشست و اين امربه بروزيك جنگ خونين داخلي دراين كشورمنجر خواهد شد