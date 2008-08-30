نخستین دانشنامه جهانی شاهنامه تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اولیه این دانشنامه در بنیاد فردوسی به تصویب رسیده است و برنامه اجرایی آن نیز هم اکنون در دست تدوین است.

برای اجرای این طرح که چندین سال به طول خواهد انجامید از دانش اساتید مجرب در رشته های مختلف علمی استفاده خواهد شد.

بنیاد فردوسی تا کنون با اساتید زبان و ادبیات فارسی از جمله حسن انوشه، میر جلال الدین کزازی، فریدون جنیدی و جلال خالقی مطلق برای تدوین بخشهای ادبی و زبانی این دانشنامه به توافق رسیده است.

همچنین قرار است از اساتید مختلف داخلی و خارجی در رشته های تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن، پزشکی، نجوم و ستاره شناسی، علوم پایه، معماری، موسیقی، صنعت و معدن، استخراج فلزات، کشاورزی و ... برای همکاری در این طرح دعوت به عمل آید.

با توجه به گستره جغرافیایی ایران در زمان سرایش شاهنامه در دانشنامه مذکور قرار است فرهنگ و تمدن کشورهای کنونی آن گستره از جمله عراق، یمن، مصر، ترکیه، کشورهای حوزه قفقاز و برخی از کشورهای حوزه مدیترانه، مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این قرار است بررسی مفصلی از تمدن رومی و چینی آن زمان برای این پروژه انجام و در آن لحاظ شود.

تا کنون هزینه ای انجام این پروژه بزرگ احصا نشده است اما بنیاد فردوسی ضمن اعلام آمادگی برای فراهم نمودن مقدمات آغاز کار از نهادهای فرهنگی دولت خواسته است که برای اجرای این پروژه همکاری مالی با این بنیاد داشته باشند.