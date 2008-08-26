"ریسمان باز" و "حقیقت گمشده" خوب آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، "ریسمان باز" دومین فیلم مهرشاد کارخانی عکاس سینمای ایران پس از "گناه من" است. فیلم روایتگر قصه دو دوست است که 24 ساعت مهلت دارند یک گاو را از پائین شهر به شمال شهر برسانند.

فیلمنامه را کارخانی و بابک پناهی به طور مشترک نوشته‌اند و پژمان بازغی، بابک حمیدیان، نرگس محمدی و کرامت رودساز در آن بازی کرده‌اند. "ریسمان باز" در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فجر به نمایش درآمد و با چند نمایش محدود توانست مورد توجه قرار بگیرد.





ریسمان باز

این فیلم از چهارشنبه سی‌ام مرداد در گروه سینمایی آزاد اکران شد و پس از پنج روز نمایش 000/400/8 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/900 تومان بوده که با توجه به تعداد محدود سینماهای گروه آزاد و همچنین محدودیت تبلیغ و اطلاع‌رسانی، آغازی خوب برای این فیلم است.

"حقیقت گمشده" دومین فیلم محمد احمدی پس از "شاعر زباله‌ها" است. این فیلم بر اساس فیلمنامه محمود غلامی و خطیبی در قالب سه داستان موازی نگاهی به زندگی سه خانواده دارد که تقدیر باعث ارتباط بین آنها می‌شود. حمید فرخ‌نژاد، پریوش نظریه، حبیب دهقان‌نسب، احمد مهرانفر، ستاره چالاکی و مریم رهبری بازیگران این فیلم هستند.

حسین صابری تهیه‌کنندگی "حقیقت گمشده را بر عهده دارد که در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فجر به نمایش درآمد. این فیلم از چهارشنبه سی‌ام مرداد در گروه سینمایی آزاد اکران شده و پس از پنج روز نمایش 000/300/8 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/800/1 بوده که می‌تواند آغازی امیدوارکننده برای رشد فروش در هفته‌های بعد باشد.

"فرزند خاک" سومین فیلم محمدعلی باشه‌آهنگر پس از "نیمه گمشده" و "نبات داغ" است. این فیلم از تولیدات سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری است و داستان زنی به مینا را روایت می‌کند که برای بازگرداندن جسد شوهرش که در خاک عراق تبدیل به یک امامزاده شده، پای در راه سفر می‌گذارد. مهتاب نصیرپور، شبنم مقدمی، حمید ابراهیمی، قاسم زارع، حسین آهنگر و ... از بازیگران فیلم هستند.

"فرزند خاک" بر اساس فیلمنامه‌ای از محمدرضا گوهری ساخته شده و از آثار تحسین‌شده بیست و ششمین جشنواره فجر بود که موفق به دریافت سیمرغ زرین نگاه ملی و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. سیمرغ بلورین فیلمنامه بخش معناگرا سینمای بین‌الملل و لوح تقدیر مسابقه راه انبیا دیگر جوایز این فیلم است.

این فیلم از چهارشنبه 16 مردادماه در گروه سینمایی استقلال اکران شد و پس از 20 روز نمایش در هفت سینما 000/300/36 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/400/1 بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/100/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"پرچم‌های قلعه کاوه" نخستین فیلم محمد نوریزاد است که پس از نمایش در بیست و ششمین جشنواره فجر و دریافت جایزه بهترین جلوه‌های ویژه به اکران عمومی درآمده است. این فیلم یک اثر تاریخی درباره ایران باستان است که در آن بازیگرانی چون محمد صادقی، داود رشیدی، رضا صفایی‌پور، بهزاد فراهانی، شهاب حسینی و ... حضور دارند.

این فیلم از چهارشنبه 16 مردادماه در گروه سینمایی آزادی اکران شد و پس از 20 روز نمایش در سه سینما 000/900/3 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/40 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/10 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"مینای شهر خاموش" سومین فیلم امیرشهاب رضویان و داستان بازگشت دکتر بهمن پارسا بعد از 33 سال از آلمان به ایران است. او با یکی از دوستان قدیمی پدرش و راننده‌ای جوان به زادگاهش بم می‌رود و در طول سفر برای او و همراهانش اتفاق‌هایی می‌افتد.

در این فیلم که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر توانست چند جایزه و نامزدی را از آن خود کند، آرمین هوفمان، محمد فرخ‌منش و رضویان فیلمنامه‌نویسان، داریوش عیاری، محمدرضا سکوت و کلاوس بوس دسانتس مدیران فیلمبرداری و عزت‌الله انتظامی، شهباز نوشیر، صابر ابر و مهران رجبی بازیگر هستند.

"مینای شهر خاموش" از چهارشنبه 16 مردادماه در گروه سینمایی آزاد اکران شد و پس از 20 روز نمایش در شش سینما 000/700/34 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/300/1 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/900/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.





حقیقت گمشده

"سربلند" نخستین تجربه کارگردانی سعید تهرانی در سینماست که تاکنون بیشتر در کسوت بازیگر در فیلم ها و مجموعه های حضور داشته است. تهرانی، ابوالفضل پورعرب، سروش صحت، عسل بدیعی و ثریا قاسمی بازیگران فیلم هستند که داستان جوانی به نام علی است که با رضا آشنا می‌شود. این دو به مریم علاقمندند، اما وقتی علی متوجه علاقه رضا می‌شود از مادرش می‌خواهد برای او به خواستگاری برود.

فیلم "سربلند" از چهارشنبه 16 مردادماه در گروه سینمایی آزاد اکران شد و پس از 20 روز نمایش در 11 سینما 000/400/29 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/100/1 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/200/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"همیشه پای یک زن در میان است" یازدهمین فیلم کمال تبریزی بر اساس فیلمنامه رضا مقصودی و نغمه ثمینی ساخته شده که برداشتی آزاد از مجموعه داستان کوتاه "غیر قابل چاپ" سیدمهدی شجاعی است.

داستان فیلم درباره رابطه یک زوج جوان است که به بن‌بست طلاق رسیده و پس از جدایی تجربه‌هایی خاص را از سر می‌گذرانند. مهران مدیری، رضا کیانیان، گلشیفته فراهانی، حبیب رضایی، آهو خردمند، شبنم مقدمی، صبا کمالی، سیاوش چراغی‌پور و ... بازیگران اصلی این فیلم هستند.

این فیلم در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و گلشیفته فراهانی و حبیب رضایی برای بهترین بازیگر زن و مرد و مهران مدیری و سیاوش چراغی‌پور برای بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد بودند که در نهایت به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران اکتفا کرد.

"همیشه ..." از چهارشنبه نهم مرداد در گروه سینمایی قدس اکران شد و پس از 24 روز نمایش 24 سینما 000/300/651 تومان فروش کرده است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/700/11 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/500/20تومان افت فروش روزانه داشته است.

"دیوار" یازدهمین فیلم محمدعلی طالبی و داستان تلاش دختری به نام ستاره است که می‌خواهد حرفه پدرش را که در دیوار مرگ یک شهربازی موتورسواری می‌کرده، پس از مرگ او ادامه دهد. گلشیفته فراهانی، مهرداد صدیقیان، آزیتا حاجیان، محمد کاسبی، معصومه میرحسینی و منوچهر آذری بازیگران فیلم هستند.

طالبی و شیرین بینا فیلمنامه‌نویسان،‌ حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری، بهمن اردلان صدابردار، عبدالله اسکندری طراح چهره پردازی، محسن آهنگری طراح صحنه و لباس، محمد علینقی کنی مدیر تولید، میترا محاسنی عکاس و هارون یشایایی تهیه‌کننده "دیوار" هستند.

"دیوار" در بخش مسابقه بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و از چهارشنبه دوم مردادماه در گروه سینمایی آفریقا اکران شد و پس از 35 روز نمایش در 8 سینما 000/600/116 تومان فروش داشته است. فروش روزانه این فیلم شنبه دوم شهریور 000/100/1 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/700/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"10 رقمی" ششمین فیلم همایون اسعدیان به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی بر اساس فیلمنامه علیرضا محمودی است. داستان فیلم درباره دزدی خرده‌پا و بدشانس است که ناخواسته درگیر سرقت از موزه فرش می‌شود. جواد رضویان، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، رضا فیض نوروزی، فریده سپاه‌منصور، اصغر نقی‌زاده، جلال طباطبایی و مهران رجبی بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل تولید می‌توان به شهریار اسدی تصویربردار، داریوش صادقپور صدابردار، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس، پیمان جعفری مدیر تولید، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی، مریم هژیروند دستیار کارگردان، نفیسه ذاکری منشی صحنه و مهدی دلخواسته عکاس اشاره کرد.

"10 رقمی" از چهارشنبه 12 تیرماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران شد و پس از 54 روز نمایش در 11 سینما 000/500/496 تومان فروش کرده است. فروش روزانه فیلم شنبه دوم شهریور 000/200/2 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/300/6 تومان افت فروش روزانه داشته است.





همیشه پای یک زن در میان است

تریلر جنایی "کوکب سیاه" ساخته برایان دی‌پالما محصول 2006 آمریکا و آلمان است. این فیلم 121 دقیقه‌ای شرایط زندگی دو پلیس را در دهه 1940 روایت می‌کند که در مورد قتل فجیع الیزابت شورت بازیگر تازه‌کار مشغول تحقیق هستند. نقش این دو پلیس را جاش هارتنت و آرون اکهارت بازی می‌کنند و اسکارلت جوهانسن و هیلاری سوانک دیگر بازیگران فیلم هستند.

"کوکب سیاه" فیلم افتتاحیه شصت و سومین جشنواره فیلم ونیز بود. این فیلم که بر مبنای ماجرایی واقعی ساخته شده، با بودجه‌ای در حدود 50 میلیون دلار ساخته شد و فروش جهانی آن نیز تقریبا در این حد بود. "کوکب سیاه" بر خلاف انتظار با واکنش منفی بیشتر منتقدان مواجه شد. در وبسایت سینمایی معروف Rotten Tomatoes تنها 35 درصد نقدهای نوشته شده بر فیلم مثبت بود.

این فیلم در بخش نمایش‌های ویژه آثار داستانی بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فجر به نمایش درآمد و از چهارشنبه دوم مرداد به صورت تک سانس اکران شده و پس از 24 روز نمایش 000/500/3 تومان فروش کرده است.