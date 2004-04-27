نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين با مقامات عربستان سعودي گفتگو مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، درهمين حال "مصطفي هاشم الشيخ ديب " سفيرفلسطين درعربستان گفت: قريع قرار است امروزمذاكرات خود را با مقامات دولت عربستان آغازمي كند .

وي همچنين آخرين اوضاع دراراضي اشغالي فلسطين، موضوع تهديدات شارون عليه رئيس تشكيلات خودگردان واقدامات سركوبگرانه رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع فلسطين را به اطلاع مقامات عربستاني خواهد رساند.

سفيرفلسطين درعربستان افزود: دراين مذاكرات طرفين موضع جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درحمايت ازسياست هاي آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و زيرپاگذاشتن قطعنامه و قراردادهاي بين المللي از سوي اين رژيم را مورد بررسي قرارمي دهند.

گفتني است قريع ديروزدرسفر خود به قاهره با حسني مبارك رئيس جمهوري و احمد ماهر وزير امور خارجه مصرديدار و گفتگو كرد.نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين واحمد ماهر دريك كنفرانس مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

قريع پس ازديدار خود با مقامات مصري گفت: محور مذاكره درباره آينده مردم فلسطين درشرايط حساس و دشوارمنطقه بود.