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۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

مدیر کل فرودگاه امام:

مجروحین سانحه هوایی قرقیزستان ظهر وارد فرودگاه امام می شوند

مجروحین سانحه هوایی قرقیزستان ظهر وارد فرودگاه امام می شوند

مدیر کل فرودگاه امام خمینی(ره) زمان بازگشت هواپیمای حامل مجروحین سانحه هوایی قرقیزستان به این فرودگاه را ظهر امروز اعلام کرد.

مهدی حمیدان پور در گفتگو با مهر در این باره گفت: یک فروند هواپیمای کوچک از شرکت هواپیمایی آسمان مامور بازگردان 10 تن مجروح این سانحه هوایی به کشور شده است که زمان باز گشت آن به فرودگاه امام ظهر امروز برنامه ریزی شده است.

مدیر کل فرودگاه امام خمینی( ره) افزود: تعداد مجروحین این حادثه 12 نفر بوده است که دو نفر از آنان به دلیل وخیم بودن شرایط جسمانی در این پرواز به کشور انتقال داده نمی شوند و 10 نفر مابقی به بیمارستانهای داخلی منتقل می شوند.

وی ادامه داد: هنوز تغییری در تعداد اسامی فوت شدگان و زخمی های این حادثه به وجود نیامده  و در تعداد 2 یا 3 مفقودالاثر این سانحه نیز اطلاعات جدیدی به دست نیامده است.

حمیدان پور ابراز داشت:  تدابیر لازم برای انتقال مجروحین از فرودگاه امام(ره) به بیمارستانهای مورد نظر اندیشیده شده است.

کد مطلب 738759

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