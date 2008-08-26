اصلاح سرانه درمان تعرفه های دولتی را واقعی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دکتر سید شهاب الدین صدر صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از پزشکان شهرستان آمل در دانشگاه پرستاری و مامایی این شهرستان افزود: سرانه دولتی باید اصلاح شود تا تعرفه های کم و متوسط درآمد برای پزشکان هم برطرف شود.

وی سرانه درمان کنونی کشور را فقط پنج هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: رقم پیشنهادی و مورد موافقت و کارشناسی شده وزارت بهداشت حدود 10 هزار تومان بود که متاسفانه با این سرانه موافقت نشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه 80 درصد مردم جامعه از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند و به بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی مراجعه می کنند، تصریح کرد: با اصلاح سرانه درمان کشور، مشکل بیماران کم درآمد جامعه هم رفع خواهد شد.

دکتر صدر با بیان اینکه نگاه به سلامت جامعه باید در کشور تغییر کند، اظهار داشت: ارتقاء سلامت جامعه و حل مشکلات سلامت نیازمند ایجاد نگاه صحیح و همکاری بین بخشی و تامین اعتبارات بخش سلامت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 200 هزار کارت صادر شده نظام پزشکی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: حدود 80 هزار پزشک عمومی و بیش از 30 هزار پزشک متخصص در حال خدمت رسانی به بیماران هستند.

مسئول نظام پزشکی آمل هم در این مراسم، معضل اشتغال را از نگرانیها و دل مشغولیهای پزشکان جوان بیان کرد و گفت: برای انجام خدمات پزشکی همواره کیفیت بهتر از کمیت است.

منوچهر مجد گفت: به علت ناعادلانه بودن سرانه درمان 70 درصد بارمالی و ناکارآمدی بیمه ها بر دوش مردم است.

در پایان این مراسم از 40 پزشک نمونه و داروساز آملی تجلیل شد.