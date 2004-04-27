ايران زنگ خطر را براي فوتسال جهان به صدا درآورد

محمد رضا حيدريان كاپيتان باسابقه تيم ملي فوتسال كشورمان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: سطح فني بازيكنان ايران بسياربالاترازآسياست وطبيعي است كه هرسال با فاصله اي نسبتا زياد قهرمان آسيا شويم، ولي بايد تلاش كنيم فوتسال ايران را در سطح جهان مطرح كنيم.

وي با بيان اينكه بازيكنان فوتسال ايران داراي توانمندي هاي بالايي هستند، تصريح كرد: انجام ديدارهاي تداركاتي با تيمهاي طراز اول دنيا وحضورمستمردرتورنمنتهاي معتبرازجمله عواملي است كه مي تواند زمينه پيشرفت وحضور فوتسال ايران را در سطح جهان فراهم كند.

وي افزود: با پيشرفتهاي خوبي كه فوتسال ايران درسالهاي اخيرداشته است، درحال حاضر تيم ما زنگ خطر را براي تمام مدعيان در سطح دنيا به صدا درآورده وديدار با تيمهاي قدرتمندي نظيرايتاليا واسپانيا بازيكنان ما را ازخود باوري واعتماد به نفس بالايي برخورداركرده است كه اين ويژگي مي تواند زمينه مساعدي براي درخشش دررقابتهاي جام جهاني دركشورچين تايپه باشد.

كاپيتان تيم ملي فوتسال كشورمان با بيان اينكه تمام هدف كادرفني وبازيكنان فوتسال حضورپرقدرت دررقابتهاي جام جهاني است، تاكيد كرد: مجموعه بازيكنان تيم ملي فوتسال را نفراتي باتجربه وتوانمند تشكيل مي دهد كه درصورت برخورداري از يك قرعه مناسب دررقابتهاي جهاني مي تواند جايگاهي بين شش تيم اول دنيا را كسب كند.

حيدريان درباره مسابقات اخيرقهرماني آسيا وكسب ششمين قهرماني پياپي فوتسال كشورمان دراين مسابقات اظهارداشت: تيمهاي آسيايي سرمايه گذاري گسترده اي روي رشته فوتسال انجام دادند وبا استخدام مربيان برزيلي وآرژانتيني ازنظرفني نيزبه پيشرفتهاي خوبي دست يافته اند. دربازيهاي اين دوره تيمهاي ازبكستان، تايلند وژاپن نشان دادند كه تيمهاي خوبي را دراختياردارند ودرحال كم كردن فاصله خود با فوتسال ايران هستند.

وي درپايان تصريح كرد: ازاينكه توانستيم براي ششمين بارمتوالي قهرمان آسيا شويم ودل مردم ايران را شاد كنيم، بسيارخوشحالم و اميدوارم بتوانيم درجام جهاني نيزمقامي درخورفوتسال ايران را به مردم هديه كنيم.