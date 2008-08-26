احداث پل خلیج فارس در مرحله اخذ مجوز از شورای اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، طالب زارع، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: فاصله یک هزار و 820 متری میان بندرعباس در سرزمین اصلی و جزیره قشم در مطالعه منطقه ای و ملی قرار گرفته و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی اصلی موضوع در حال بررسی کامل احداث این پل است.

وی گفت: احداث این پل نیازمند سرمایه گذاری عظیمی در قالب بخش خصوصی است تا بتوان با بررسی کامل زوایای اقتصادی آن، توجیه پذیری اقتصادی آن را مورد ارزیابی قرار داد و جهت تهیه و هدایت طرحهای سرمایه گذاری به سمت احداث آن اقدام کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان ادامه داد: در قالب سفر دوم هیئت دولت به استان هرمزگان در کنار دهها مصوبه راهگشای آن در بخشهای متعدد علمی، آموزشی، ورزشی، اقتصادی و صنعتی موضوع احداث پل خلیج فارس بار دیگر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و مصوب شد با بررسی دقیق حوزه اقتصادی و توجیهات فنی اجرای آن، موضوع جهت اجرا مورد پیگیری قرار گیرد.

زارع با اشاره به 17 تصمیم حوزه بهداشت و درمان در سفر هیئت دولت بیان داشت: حوزه سلامت استان با این مصوبات وارد تحولی بزرگ شده است و در بسیاری از شهرهای استان از جمله حاجی آباد و جاسک شاهد احداث بیمارستان و تحقق آرزوی دیرینه مردم این مناطق در استقرار پزشک جراح بوده ایم و در شهرستانهای رودان، بستک و بندرخمیر نیز مقدمات بزرگی در این بخش صورت گرفته است.

وی با اشاره به موضوع بهره برداری از 70 خانه سلامت در هفته دولت سال جاری یادآور شد: کار احداث اورژانس بزرگ منطقه ای شهرستان بندرعباس نیز با پیشرفت کاری بیش از 80 درصد در حال اجراست که با توجه به جایگاه منطقه ای بندرعباس به عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیک کشور به میزان سه هزار متر مربع به ظرفیت اورژانس استان و کشور افزوده می شود.