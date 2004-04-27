مجمع روحانيون مبارز : اوضاع افغانستان ، عراق و فلسطين نشانگر رويارويي صهيونيسم صليبي با اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دربخشي از اين بيانيه آمده است بدون شك خود داري واشنگتن از محكوم كردن ترور شخصيتهاي فلسطيني ، پشتيباني از ساخت ديوار نژاد پرستانه امنيتي ، مخالفت جرج بوش با بازگشت آوارگان فلسطيني و اعطاي كمك مالي ده ميليارد دلاري به تل آويو در ازاي عقب نشيني صوري ارتش اشغالگر صهيونيستي از نوار غزه ، بحران خاور ميانه را وارد مرحله جديدي خواهد ساخت .

اين بيانيه همچنين تهاجم به شهرهاي مقدس نجف و كربلا از سوي آمريكا را توهين آشكاري به مقدسات اسلامي خوانده و خواستار اتحاد امت اسلام ، صدور فتاوي و احكام قاطع از سوي علما و مراجع تقليد واعمال قدرت بازدارندگي سران كشور هاي اسلامي براي جلوگيري ازاين گونه اقدامات شده است.