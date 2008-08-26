استفاده از اتباع بیگانه در فارس 1600کارفرما را روانه دادگاه کرد

ابوالحسن حقایقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در راستای طرح خروج اتباع بیگانه از استان این سازمان هر روزه اقدام به بازرسیهایی از واحدهای صنعتی، تولیدی، توزیعی و خدماتی می کند.

وی ادامه داد: در این طرح علاوه بر بازرسیهای ویژه شناسایی اتباع بیگانه غیر مجاز در سایر بازرسیها این سازمان نیز بازرسان در صورت مشاهده این اتباع اقدام به برخورد با کارفرمایان متخلف می کنند که در همین راستا در بعضی موارد حتی منجر به تعطیلی کارگاه و پلمپ آن محل شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی فارس بیان کرد: در همین راستا نیز با همکاری بازرسان شبکه بهداشت شهرستان شیراز در یک ماه گذشته 15 واحد صنفی که از اتباع بیگانه غیر مجاز استفاده می کردند، پلمپ شدند.

به گفته حقایقی در سه ماهه نخست امسال طی چهار هزار و 79 بازرسی خاص شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز و نیز سه هزار و 958 مورد سایر بازرسی ها، چهار هزار و 79 کارگر خارجی غیر مجاز شناسایی شد که شناسایی این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشته است .

وی ادامه داد : در این راستا یک هزار و 662 فرصت شغلی برای کارگران در فارس به جای اتباع بیگانه خارجی ایجاد شد که نسبت به سال قبل رشد 74 درصدی داشته است .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی فارس متذکر شد: کارفرمایان متخلفی که اقدام به استفاده از نیروهای خارجی غیر مجاز در واحدهای خود کرده بودند در سه ماهه نخست سال جاری، یک میلیارد و 301 میلیون و 897 هزار ریال جریمه شدند .

حقایقی تاکید کرد: کارفرمایانی که اقدام به استفاده از اتباع خارجی غیر مجاز به عنوان نیروی کار نمایند به ازای هر روز بکارگیری این افراد برای بار اول به مبلغ 36 هزار و 600 هزار تومان جریمه محکوم شده و در صورت تکرار تخلف این مبلغ دو برابر و برای بار سوم تخلف، واحد آنها تعطیل می شود.

وی از کارفرمایان خواست به منظور ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار ایرانی و به خصوص جوانان جویای کار و نیز طرد اتباع بیگانه غیر مجاز از بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز خودداری نمایند.