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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۴۶

نظرات خبرگزاريهاي رسمي داراي مجوز ارشاد، در تدوين آئين نامه لحاظ شده است

آئين نامه تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي در گفتگوي "مهر" با دكتر صحفي

آئين نامه تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي در گفتگوي "مهر" با دكتر صحفي

اينكه برخي از خبرگزاري هاي اعلام كرده اند در جريان تنظيم آئين نامه تأسيس خبرگزاري هاي غير دولتي نبوده اند ،چندان صحيح به نظر نمي رسد چرا كه در جلساتي با حضور مديران خبرگزاري ها و همچنين وزير ارشاد ، موضوع تنظيم آئين نامه مطرح شده است و در تنظيم مفاد پيشنهادي ، از نظرات آنها نيز استفاده شده است .

دكتر محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درگفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد : آئين نامه تنظيم شده ، پس از ويرايش نهايي ، براي خبرگزاري هايي ارسال شده است كه از سوي مراكز رسيدگي به امور فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي، مجوز فعاليت فرهنگي دارند و از نظر ما به صورت رسمي فعاليت مي كند ، خبرگزاري هايي چون ايسنا ،  فارس ، ايلنا و مهر ، خبرگزاري هايي بودند كه به جلسات هماهنگي دعوت شده ، آئين نامه براي آنها ارسال و نظرات پيشنهادي آنها نيز ، تا حد امكان در آئين نامه لحاظ شد .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،  با اشاره  به  اينكه خبرگزاري هاي  غير رسمي ، كه  بدون هيچ  مجوزي از ارشاد ، با هدف اطلاع رساني  و با نام " خودخوانده " خبرگزاري فعاليت مي كنند ، آئين نامه تنظيم شده را دريافت نكردند ، گفت : طبيعي است مؤسساتي كه از وزارت ارشاد مجوزي دريافت نكرده اند ، از نظر ما رسميت ندارند .
صحفي در مورد اينكه چرا پس از فعال شدن تعداد زيادي خبرگزاري غير رسمي ، مسئله تنظيم آئين نامه مطرح شده است ، يادآورشد : بعضي از مؤسسات فعلي كه با عنوان خبرگزاري فعاليت مي كنند ، تنها براي ارائه اخبار و اطلاعات به روز از سوي مراكزي خاص فعال شدند و ادعاي خبرگزاري بودن آنها، بعد مطرح شد.
معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تأكيد بر اينكه از نظر ما تنها خبرگزاري هايي كه از وزارت ارشاد مجوز فعاليت دريافت كرده اند ، فعاليت رسمي دارند ، گفت : تا وقتي آئين نامه فوق به تصويب نرسد ، مجوزي براي فعاليت رسمي هيچ خبرگزاري صادر نخواهد شد و فعاليت برخي خبرگزاري ها ، تنها به دليل داشتن مجوز از وزارت ارشاد ، مي تواند رسمي تلقي شود .
صحفي در ادامه با تأكيد براينكه تنها خبرگزاري دولتي كشور ، خبرگزاري ايرنا ( جمهوري اسلامي ايران ) است ، گفت : اين خبرگزاري قانون خاصي دارد كه در مجلس به تصويب رسيده و بر اساس آن عمل مي شود .
معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،  در مورد اينكه يكي از مديران خبرگزاي ها  اعلام كرده است مسئوليت دبيرخانه رسيدگي به آئين نامه فعاليت خبرگزاري هاي غير دولتي را دارد ، گفت : هيچيك از مديران خبرگزاري ها  عنواني رسمي براي همكاري در زمينه تنظيم آئين نامه ندارند ، ممكن است كه خبرگزاري هاي غير دولتي تشكل و جلسات درون سازماني داشته باشند  و ادعاي مطرح شده ، مربوط به تصميمات همين جلسات داخلي باشد .
وي افزود: به موجب قانون برنامه سوم توسعه كشور به وزارت ارشاد تكليف شده بود،  در طول برنامه سوم ، آئين نامه اي براي قانونمند شدن فعاليت خبرگزاري ها تنظيم شود كه در طول يكسال گذشته ، روي آن كار شد و با بهره گيري از نظرات مديران خبرگزاري ها در نشست هايي كه داشتيم ، آئين نامه اوليه تنظيم  شد .
صحفي با اشاره به اينكه آئين نامه اوليه مراحل كارشناسي بسياري را براي تأئيد پشت سر گذاشته است گفت : آئين نامه فوق در كميته طرح و برنامه ارشاد وهمچنين كميته هاي كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت و درشوراي عالي برنامه ريزي وزارت ارشاد ، با حضور وزير مطرح شد ، در نهايت با اصلاحاتي مورد تأئيد قرارگرفت و براي تصويب به هيأت دولت ارائه شد .
معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد :  پس ازتصويب آئين نامه،  تمام خبرگزاري هاي فعال فعلي بايد وضعيت خود را با شرايط مندرج در آئين نامه فوق  تطبيق دهند .
وي در مورد رسيدگي به جرائم خبرگزاري ها بر اساس آئين نامه پيشنهادي گفت : تخلفات خبرگزاري ها در مراحل اول ، از سوي وزارت ارشاد تذكر داده مي شود و در صورت بروز جرايم خبري و مطبوعاتي ، مسئله براي رسيدگي  ، به دادگاه  صالحه ارجاع داده خواهد شد.

کد مطلب 73899

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