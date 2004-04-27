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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۹:۱۳

عصر امروز و دركمپ تيم هاي ملي؛

تمرينات تيم ملي فوتبال اميد باحضور تمامي نفرات برگزار شد

تمرينات تيم ملي اميد كشورمان عصر امروز باحضور 23 بازيكن دعوت شده دركمپ تيم هاي ملي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي فوتبال اميد كشورمان كه خود را براي انجام ديداربرگشت مقابل تيم ملي اميد مالزي آماده مي كند درتمرين عصر امروزبه مرورتاكتيك هاي ويژه اين ديدارپرداخت.
تمرين امروزبا گرم كردن بازيكنان آغازشد وپس از آن درگروههاي دو نفره به كارتوپ و انجام حركات تركيبي پرداختند و درپايان فوتبال تحت فشار دريك نيمه زمين را دردستور كارقراردادند كه دراين فوتبال ارسال ازجناحين مورد تاكيد مربيان بود.
دراين تمرين 23 بازيكن دعوت شده به اردو حضورداشتند. محرم نويد كيا هافبك تيم فوتبال سپاهان كه با تاخيردرمحل تمرين تيم اميد حاضر شده بود پس از دويدن دورزمين به طوراختصاصي به كاربا توپ پرداخت ودركارهاي گروهي شركت نكرد.

ملي پوشان كشورمان فردا نيز تمرينات خود را زير نظرحسين فركي پيگيري خواهند كرد. آنچه درتمرين عصرامروزبه چشم آمد تركيب تيم ملي اميد كشورمان نسبت به ديدار قبل بود كه به نظرمي رسد تنها شاهد دو تغيير دراين تيم باشيم و كعبي و سليماني جايگزين معدنچي و شكوري شوند.
ديدار تيم هاي ملي اميد ايران و مالزي ساعت 17 روز جمعه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 73917

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